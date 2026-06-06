Andrea Cambiaso può lasciare la Juventus in questa finestra di calciomercato. L'esterno bianconero è seguito da diversi club italiani ed europei e di fronte ad un'offerta attorno ai 35-40 milioni di euro, il club bianconero potrebbe prendere in considerazione una sua cessione. La dirigenza sta così valutando le eventuali alternative a cominciare da Carlos Augusto, pedina importante nell'Inter targata Christian Chivu.

Idea Carlos Augusto per il dopo Cambiaso, viva la pista Udogie

Nonostante un ruolo da alternativa di lusso, l'esterno brasiliano classe 99 è considerato un elemento importante nelle rotazioni dell'Inter ed è per questo che la società nerazzurra non vorrebbe privarsene.

Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno con una valutazione che si aggira attorno ai 30 milioni di euro ma soprattutto dalla volontà del calciatore di voler giocare con maggiore continuità e provare una nuova esperienza. La Juve è alla finestra e potrebbe approfittare di questi fattori per provare ad intavolare una trattativa concreta. Carlos Augusto rappresenterebbe un grande colpo per la Vecchia Signora. Velocità, resistenza, capacità fisica e soprattutto duttilità nel ricoprire sia il ruolo di terzino in una retroguardia a quattro sia come esterno a tutta fascia in un 3-5-2.

Oltre al brasiliano dell'Inter, la Juve valuta anche un vecchio pallino ovvero Destiny Udogie, accostato ai bianconeri nelle precedenti sessioni di calciomercato.

L'esterno italiano in forza al Tottenham ha una valutazione che si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro.

Possibile interesse del Lione per David

Il futuro alla Juventus di Jonathan David resta in bilico. L'attaccante canadese non è riuscito a convincere fino in fondo la dirigenza e soprattutto Luciano Spalletti e per questo di fronte ad un'offerta congrua vicina ai 30 milioni potrebbe lasciare Torino. Le pretendenti non mancano a cominciare dal Lione di Paulo Fonseca che vuole rilanciarsi a grandi livelli nella prossima stagione. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta e reale ma di un sondaggio da parte del club francese che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più nei prossimi mesi.

Oltre ad offerte cash, la Juve potrebbe decidere di utilizzare David anche come pedina di scambio per arrivare a Kolo Muani oppure Mateta, obiettivi per puntellare il reparto offensivo.

Resta infine da monitorare anche la situazione di Lois Openda che potrebbe esser ceduto per fare cassa. Sull'ex Lipsia ci sarebbero sondaggi da parte di diverse squadre inglesi e tedesche, con la Juve che spera di incassare una cifra tra i 25-30 milioni di euro.