La Juventus prepara una vera e propria rivoluzione sul fronte calciomercato, a cominciare dalla porta. Infatti, Michele Di Gregorio potrebbe lasciare Torino con diversi club inglesi sulle sue tracce. La dirigenza bianconera sta prendendo in considerazione diversi profili e tra questi ci sarebbe anche quello di Mike Maignan che potrebbe lasciare il Milan in questa finestra di mercato.

Sondaggio per Maignan, Perin verso il rinnovo

I bianconeri starebbero sondando il terreno per il portiere francese classe 95 che dopo la mancata qualificazione del Milan in Champions starebbe prendendo in considerazione un possibile addio.

La situazione è in continuo divenire e la sua conferma in rossonero sarebbe tutt'altro che scontata. Stando ad alcuni rumors, la Juventus è una delle società interessata al 30enne francese e potrebbe provare ad imbastire una trattativa concreta con il Diavolo che al momento non prenderebbe in considerazione offerte sotto i 25-30 milioni di euro. Cifra che al momento il club bianconero non ha intenzione di spendere, a differenza del Chelsea altro club interessato a Maignan.

Intanto, la Vecchia Signora lavora al rinnovo di Mattia Perin che anche in questa stagione ha dimostrato di essere una valida alternativa. Nonostante l'interesse di diversi club italiani in particolare di Bologna e Genoa, l'estremo difensore italiano dovrebbe continuare la sua avventura in bianconero, prolungando il contratto per almeno un'altra stagione.

La Fiorentina monitora Miretti

Altro reparto che potrebbe subire una rivoluzione importante è il centrocampo. In attesa delle possibili offerte dalla Premier per Thuram, l'unico sicuro di poter continuare la sua esperienza juventina è Manuel Locatelli, mentre gli altri centrocampisti potrebbero lasciare Torino di fronte ad offerte importanti. Tra questi, c'è anche Fabio Miretti che nonostante un discreto minutaggio sotto la gestione Spalletti potrebbe esser ceduto visto l'interesse di diversi club italiani. Una delle società maggiormente interessate è la Fiorentina pronta ad aprire un nuovo ciclo targato Fabio Grosso. La Juve non farà sconti dal punto di vista del cartellino che si aggira attorno ai 15-18 milioni di euro.

Oltre Miretti, da monitorare il futuro di Teun Koopmeiners che resta in bilico. L'olandese resta nel mirino del Galatasaray con la Juve che chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Con queste cessioni, la Vecchia Signora avrebbe la possibilità di reinvestire il denaro e completare la mediana. Il primo nome sulla lista di mister Spalletti resta quello di Lobotka, che il Napoli valuta non meno di 35 milioni di euro. Resta in auge anche la candidatura di Goretzka, liberatosi a parametro zero dal Bayern Monaco e che piace anche al Milan.