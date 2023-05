La Juventus vuole riprendere la marcia in campionato. Dopo 1 punto nelle ultime quattro partite, la formazione di Massimiliano Allegri vuole centrare la vittoria per continuare la corsa ad un posto alla prossima Champions League. Mercoledì 3 maggio alle ore 18:00 all'Allianz Stadium, i bianconeri ospitano il Lecce di Baroni che arriva dal fondamentale successo contro l'Udinese firmato Strefezza.

Juve: possibile tandem Di Maria-Vlahovic, chance per Iling-Junior

Per quanto concerne la possibile formazione, Allegri potrebbe confermare il 4-3-3 visto a Bologna ma potrebbe modificare l'undici titolare.

Infatti, dal primo minuto potrebbe esserci il rientro di Angel Di Maria e Vlahovic, in vantaggio su Chiesa e Milik. El Fideo potrebbe così ritornare titolare dopo aver saltato la trasferta dello Stadio Dall'Ara, a causa di un problema alla caviglia. A completare il tridente, possibile chance per Samuel Iling-Junior, entrato molto bene nella sfida contro l'undici di Thiago Motta. L'esterno inglese è in ballottaggio con Kostic che potrebbe così rifiatare viste le tante partite ravvicinate.

A centrocampo, possibile turno di riposo per Rabiot in vista del big match di sabato contro l'Atalanta. La mediana potrebbe così esser formata da Fagioli, Locatelli e Miretti. In difesa, dovrebbe tornare dal primo minuto De Sciglio a discapito di Cuadrado, con Rugani e Gatti come coppia centrale e Danilo spostato sull'out di sinistra.

Infine, in porta possibile avvicendamento tra Szczesny e Perin, con l'ex Genoa favorito.

Lecce: out Strefezza, ballottaggio Ceesay-Colombo

Dopo un periodo negativo dal punto di vista dei risultati, il Lecce di Baroni ha conquistato tre punti pesantissimi in ottica salvezza battendo 1-0 l'Udinese.

Per la trasferta di Torino, il tecnico dovrebbe confermare il suo 4-3-3 ma dovrà fare a meno di un elemento fondamentale come Gabriel Strefezza, squalificato per somma di ammonizione.

Per questo, il tridente dovrebbe esser composto da Di Francesco, Banda e Ceesay in vantaggio nel ruolo di prima punta su Colombo.

A centrocampo confermatissimo Hjulmand, obbiettivo di mercato proprio della Juventus. Il capitano del Lecce dovrebbe esser affiancato da Maleh e Gonzalez, in vantaggio su Blind per completare la mediana.

In difesa, confermato il quartetto che tanto bene ha fatto contro l'Udinese, formato da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo. In porta, confermatissimo Falcone.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Lecce:

Juventus: Perin; De Sciglio, Gatti, Rugani, Danilo; Miretti, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Iling-Junior.

Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Di Francesco, Ceesay, Banda.