Il passaggio di Marcelo Brozovic all'Al Nassr sembrava ormai cosa fatta ma non è bastato nemmeno l'accordo tra i due club, sulla base di circa 23 milioni di euro, per convincere definitivamente il croato ad accettare la proposta di 20 milioni di euro annui per tre stagioni.

Al Nassr: al momento Marcelo dice no

Quando a Milano tutti ormai stavano salutando Marcelo Brozovic, il croato ha deciso di prendersi del tempo e di non accettare l'importante offerta recapitatagli dall'Al Nassr. L'accordo tra i club era stato trovato a circa 23 milioni di euro e nulla sembrava poter scalfire una trattativa che tutti gli addetti ai lavori davano tranquillamente in porto.

L'entourage del calciatore sembrava aver gradito senza troppi problemi l'offerta araba di 20 milioni per tre anni e la nuova avventura del centrocampista croato sembrava stessa per cominciare.

Brozovic evidentemente ha cominciato seriamente a metabolizzare il suo futuro calcistico e per estremizzare il suo consenso al trasferimento ha fatto una controproposta davvero spiazzante: 30 milioni netti annui per due stagioni. Secondo alcuni addetti ai lavori il centrocampista dell'Inter vorrebbe lasciare una porta aperta per poi terminare la carriera in Europa dopo l'esperienza milionaria in terra araba. Stando alle prime indiscrezioni l'Al Nassr non avrebbe gradito il dietrofront del calciatore, ma allo stesso tempo non considererebbe chiusa la vicenda.

Un'altra motivazione per la quale l'interista potrebbe aver detto di 'no' al momento andrebbe ricercata nella possibilità del croato di vestire la maglia del Barcellona, meta assai più gradita.

Brozovic, l'eventualità legata al Barcellona

Il Barcellona resterebbe la destinazione maggiormente gradita al croato nel caso dovesse inevitabilmente allontanarsi dall'Inter.

Offerte in casa nerazzurra però al momento sembrerebbero non essere arrivate e quello legato al trasferimento di Brozovic in blaugrana al momento resta solamente una suggestione. Nel caso il Barcellona decidesse di affondare il colpo, le cifre dell'affare sembrerebbero ovviamente nemmeno paragonabili a quelle arabe, sia per il club nerazzurro che per il calciatore.

Si parlerebbe, infatti, di un'offerta di circa 18 milioni di euro per la società di via della Liberazione e di uno stipendio che andrebbe dai 7 milioni del primo anno, per poi salire fino ai 9 milioni del terzo, per il centrocampista della nazionale croata. Il tentennamento di Marcelo Brozovic in un certo senso frenerebbe anche il mercato in entrata dell'Inter, che contava sui soldi incassati dalla cessione del calciatore per buttarsi a capofitto su Davide Frattesi.