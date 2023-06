La stagione di Vlahovic alla Juventus non è stata delle migliori per tanti motivi. In primis la pubalgia che ne ha condizionato il suo impiego nei primi mesi del campionato e anche nel Mondiale in Qatar, in secondo luogo la collocazione tattica ritagliata per lui da Massimiliano Allegri, che chiedendogli di giocare molto spalle alla porta non ne ha esaltato certo le doti di finalizzatore.

Sarebbero molto numerose le squadre sul mercato interessate al serbo, su tutte Bayern Monaco e Chelsea: secondo le ultime notizie i Blues sarebbero pronti ad offrire in cambio il cartellino di Romelu Lukaku, protagonista di una seconda parte di stagione importante in prestito all'Inter, cui aggiungere ovviamente un più che robusto conguaglio cash dato che il serbo è valutato circa 90 milioni di euro.

Non solo Chelsea, ci sarebbero anche Bayern Monaco e Atletico Madrid su Vlahovic

Il Bayern Monaco, il Chelsea, l'Atletico Madrid, il Manchester United, il Paris Saint Germain e il Newcastle: sarebbero queste le squadre al momento interessate al calciatore.

In attesa del probabile arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, la dirigenza bianconera ha già avviato la ricerca per individuare un possibile sostituto: secondo La Gazzetta dello Sport, in caso di partenza del serbo, la Juventus potrebbe così valutare l'acquisto di Gianluca Scamacca, attualmente al West Ham, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Allo stesso modo, la società bianconera starebbe valutando Rasmus Hojlund dell'Atalanta, anche se la valutazione di mercato vicina ai 40 milioni di euro e l'interesse di alcune società inglesi non agevolerebbero l'eventuale approdo del giocatore a Torino.

Piacerebbe anche Gimenez del Feyenoord

La Juventus sembrerebbe interessata anche a Gimenez del Feyenoord, ma il giocatore è stato segnalato anche come obiettivo della Lazio. Resta da valutare se il club bianconero sarà in grado di superarne la concorrenza per assicurarsi i suoi servizi.

L'eventuale permanenza di Vlahovic alla Juventus potrebbe dipendere dalla conferma o meno di Massimiliano Allegri sulla panchina della società bianconera: al riguardo sono arrivate importanti novità nella giornata di oggi, con l'amministratore delegato Maurizio Scanavino ad aver ufficialmente confermato, nel corso di un'intervista a Sky Sport, che il tecnico livornese resterà alla Juventus non essendo mai stato in discussione. L'ad ha anche ufficializzato la promozione di Giovanni Manna come Ds, resta da capire se la società gli affiancherà una qualche altra figura di maggiore esperienza.