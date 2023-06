L'Inter avrebbe individuato alcuni profili per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, la priorità sarebbe quella di ingaggiare un difensore in vista dell'addio di Milan Skriniar. Fra i nomi che circolano in queste ore ci sono quelli di Nicolas Otamendi del Benfica e Cesar Azpilicueta del Chelsea. Per il centrocampo potrebbe essere fatto un tentativo per Dani Ceballos del Real Madrid, che dovrebbe lasciare i blancos a parametro zero.

Intanto l'ex nerazzurro Mauro Icardi del Paris Saint Germain potrebbe interessare alla Roma.

L'Inter seguirebbe Otamendi per la difesa e Azpilicueta

L'Inter potrebbe fare un tentativo per Otamendi, difensore in grado di agire da centrale sia nella difesa a tre che in quella a quattro, il quale non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno con il Benfica. Il calciatore interesserebbe anche alla Juventus, ma avrebbe espresso la volontà di continuare a giocare la Champions League e questo avvantaggerebbe i nerazzurri.

Nelle ultime ore i nerazzurri sono stati poi accostati a Cesar Azpilicueta del Chelsea, club con cui ha un contratto in scadenza nel giugno 2024 e una valutazione di circa 15 milioni di euro. Il calciatore gradirebbe comunque proseguire la propria esperienza con i Blues.

Ceballos potrebbe essere una nuova opportunità per i nerazzurri

L'Inter avrebbe messo nel mirino anche le prestazioni di Dani Ceballos del Real Madrid. Il calciatore ha il contratto in scadenza e potrebbe essere una buona occasione in vista dell'addio di Roberto Gagliardini, prossimo a liberarsi a parametro zero dal club meneghino.

Ceballos può agire da mezzala, ma anche da regista e potrebbe essere ingaggiato in particolare se dovesse essere ceduto Marcelo Brozovic. Il croato interesserebbe al Manchester City e potrebbe garantire alle casse del club meneghino circa 40 milioni di euro.

Il Paris Saint Germain dovrebbe cedere Icardi: piacerebbe alla Roma

Intanto il Paris Saint Germain avrebbe messo sul mercato Mauro Icardi. L'argentino ha il contratto in scadenza nel 2024 e non sarebbe ormai più al centro del progetto dei francesi, dopo il prestito al Galatasaray. Il centravanti ritornerebbe volentieri in Serie A, campionato che conosce bene dopo aver vissuto esperienze all’Inter e alla Sampdoria. La Roma sarebbe interessata e potrebbe decidere di ingaggiarlo, in particolare in caso di cessione di Abraham.