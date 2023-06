La dirigenza del Milan starebbe pensando a un nuovo colpo a parametro zero per rinforzare il centrocampo della prossima stagione da affidare al tecnico Stefano Pioli e il nome che circola in queste ore sarebbe quello di Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, che dovrebbe lasciare i nerazzurri a fine mese a parametro zero.

L'idea del Milan a centrocampo: Roberto Gagliardini a parametro zero

Il centrocampista italiano non avrebbe convinto la dirigenza sportiva dell'Inter in queste sue stagioni in nerazzurro e probabilmente a fine mese lascerà i nerazzurri per la scadenza del suo contratto.

Secondo alcune recenti indiscrezioni però potrebbe rimanere a Milano, dato che il Milan sembrerebbe interessato a lui.

L'investimento richiesto per Roberto Gagliardini sarebbe in linea con i parametri della proprietà rossonera, che vuole tenere d'occhio attentamente il bilancio finanziario della prossima stagione e pertanto si orienterebbe su investimenti mirati e oculati.

La situazione del centrocampo dell'Inter per la prossima stagione

La dirigenza dell'Inter dovrà quindi fare i conti in estate con l'addio di Roberto Gagliardini ma dovrà tenere d'occhio anche gli assalti eventuali che potrebbero arrivare per i suoi centrocampisti di punta; infatti nelle ultime ore si sarebbe fatto forte il pressing dalla Premier League per Marcelo Brozovic, che piacerebbe a diversi top club pronti a mettere sul tavolo cifre importanti per il centrocampista croato.

Un giocatore che probabilmente lascerà il centrocampo dell'Inter potrebbe essere Denzel Dumfries; il laterale olandese piacerebbe al Chelsea, che starebbe valutando una possibile offerta di circa 40 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere il giocatore. Anche l'Aston Villa sarebbe interessata all'esterno destro, ma l'offerta in questo caso potrebbe arrivare a 30 milioni di euro; anche il Barcellona starebbe valutando un possibile investimento di circa 35 milioni di euro per strappare l'esterno olandese ai nerazzurri nella prossima finestra di mercato.

Nel frattempo starebbero arrivando in Viale della Liberazione anche diverse offerte per il laterale sinistro tedesco Robin Gosens; la dirigenza nerazzurra starebbe riflettendo sul futuro dell'esterno e di fronte ad offerte importanti potrebbero acconsentire a una sua partenza. A quel punto poi l'Inter dovrebbe comunque cercare un suo sostituto.