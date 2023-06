Nelle ultime settimane, si è parlato moltissimo di un possibile passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il direttore sportivo, però, sarebbe ancora in attesa di ricevere il via libera dal Napoli. Infatti, Giuntoli per approdare alla Juventus dovrebbe liberarsi dal contratto che lo lega al club di Aurelio De Laurentiis fino al 2024. Al momento la situazione non si sarebbe ancora sbloccata ma presto si potrebbe capire qualcosa in più come ha spiegato il giornalista di Dazn Orazio Accomando: "Giuntoli-Juventus porta tutt'altro che chiusa. Si deciderà tutto entro il 30 giugno".

Dunque, adesso bisognerà aspettare fine mese per capire se davvero la situazione si sbloccherà e se Giuntoli approderà alla Juventus.

Napoli - Giuntoli separati in casa

La Juventus, negli ultimi mesi, avrebbe raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli. Ma il direttore sportivo dovrebbe trovare una soluzione per arrivare ad una separazione con il Napoli. Stando a quanto afferma "Il Mattino", il rapporto tra Giuntoli e De Laurentiis sarebbe ai minimi termini e i due sarebbero separati in casa. Addirittura il dirigente toscano non sarebbe operativo e del mercato dei partenopei se ne starebbe occupando l'amministratore delegato Andrea Chiavelli.

Manna si sta occupando del mercato della Juventus

Quello tra Cristiano Giuntoli e la Juventus dovrebbe essere un matrimonio che potrebbe consumarsi nelle prossime settimane o eventualmente tra un anno.

Nel frattempo, però, il club bianconero ha bisogno di una persona che si occupi del mercato. Per questo motivo, la Juventus ha incaricato Giovanni Manna di risolvere le questioni più imminenti. In particolare il Ds, ad interim, dei bianconeri si sta occupando dei riscatti di alcuni giocatori. Manna sarebbe al lavoro in modo specifico per risolvere la questione legata al futuro di Arek Milik.

La Juventus avrebbe deciso di non rinnovare il prestito con il Marsiglia per rinegoziare l'affare. Infatti, i bianconeri e il club francese avrebbero avuto nuovi contatti per intavolare una trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. La Juventus, come ha rivelato Romeo Agresti, potrebbe versare subito una cifra superiore al milione di euro con riscatto intorno ai 5,5.

Il Marsiglia, però, vorrebbe che le condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto fossero facilmente raggiungibili. Adesso non resta che attendere di capire se arriverà un accordo definitivo. In ogni caso le parti sarebbero al lavoro per trovare una soluzione che soddisfi tutti compreso il giocatore. Infatti, lo stesso Milik ha dichiarato di voler rimanere alla Juventus dove si trova molto bene.