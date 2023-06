Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Juventus e del futuro di Massimiliano Allegri. Dello stesso argomento, hanno detto la loro opinione Massimo Orlando, sempre su TMW Radio e Ivan Zazzaroni, intervenuto nella trasmissione Mediaset Pressing.

Brambati su Allegri: "I giocatori hanno perso la fiducia in lui, per la Juventus è arrivato il momento di cambiare"

L'ex calciatore Massimo Brambati è tornato a parlare della Juventus e di quello che potrebbe accadere nella prossima estate con Massimiliano Allegri.

Brambati, intervistato ai microfoni di TMW Radio ha dunque detto: "In Champions è uscito con un girone fattibile e sei andato in EL per differenza reti. E in EL avevi tutta l'attrezzatura necessaria per andare in finale. Mi domando come la proprietà possa ripartire da uno che non è più credibile. Non credo che sia più ricucibile il rapporto tra lui e i calciatori. Quando un giocatore perde la fiducia nel lavoro del tecnico, è arrivato il momento di cambiare. Altrimenti cambi 15 calciatori e mi sembra difficile. La proprietà non ha più nessuno che riferisca questo alla società".

Orlando punge Allegri: "Come può la Juventus pensare di ripartire da lui? Ha contro tutti i tifosi"

Anche Massimo Orlando ha parlato della Juventus e dell'annata di Massimiliano Allegri vissuta con i bianconeri.

Ecco quanto detto dall'ex calciatore ai microfoni di TMW Radio: "Che voto do ad Allegri? 5, per quello che è successo, sennò 4. Non ha centrato nessun obiettivo. La seconda parte è stato difficile gestire tutto, ma con la squadra che aveva, al netto degli infortuni, doveva fare di più. Rimane? Ma come si può pensare di ripartire da lui?

I tifosi sono contro di lui. Tutto per non trovare una buonuscita? Al di là del momento, devono trovare questa quadra e ripartire con un progetto vero, che non dica che si torna a vincere subito perché non sarà così".

Zazzaroni: "Calvo mi ha detto che Allegri sarà ancora l'allenatore della Juventus, lui di certo non si dimette"

Infine, anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato di Massimiliano Allegri e di quello che potrebbe essere il suo futuro alla Juventus. Il giornalista, ospite nelle scorse ore nella trasmissione Mediaset Pressing ha dunque detto del manager toscano: "Allegri non ha detto nulla, anzi ha detto quello che ha sempre detto altre volte. Non vedo cosa deve accadere di sconvolgente". Zazzaroni sull'argomento ha poi aggiunto dei dettagli, asserendo: "Calvo a me lo ha detto quattro giorni anche al telefono che Allegri sarà ancora l'allenatore della Juventus. Non si dimette e questo è certo".