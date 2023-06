Il futuro professionale di Dusan Vlahovic alla Juventus è incerto, soprattutto a causa dell'interesse del Chelsea nei suoi confronti [VIDEO]. Anche se non è ancora stata avviata una vera trattativa, la Juventus sta valutando possibili sostituti.

Secondo rumor di mercato, il nome più caldo al momento sarebbe quello del georgiano Mikautadze, considerato un riferimento del Metz e della Nazionale georgiana. Si tratta di un giocatore versatile nel settore avanzato anche se il fatto di non avere esperienza in campionati di livello superiore alla Ligue 2 potrebbe inizialmente costituire un problema per il giocatore.

La Juventus potrebbe sostituire Vlahovic con Mikautadze

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il settore avanzato il giocatore del Metz Georges Mikautadze. Grande stagione in Serie B si tratterebbe di un investimento utile per la società bianconera in quanto potrebbe eventualmente integrarsi bene sia con Milik che con Kean in quanto può fare prima o seconda punta. A dimostrazione di questo anche la sua bravura nel fornire assist ai suoi compagni. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, oltre al fatto che potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione. Un risparmio importante sul bilancio societario se pensiamo che Dusan Vlahovic ha un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione.

Il giocatore Mikautadze ha contribuito alla promozione del Metz in Ligue 1

Il giocatore Georges Mikautadze condivide con il centrocampista del Napoli Kvaraskhelia la nazionalità georgiana, sebbene sia nato a Lione. Il suo nome è finito nella lista del direttore sportivo della Juventus Giovanni Manna. Mikautadze è una punta, classe 2000, e gioca nel Metz.

Si è messo in evidenza nella stagione appena terminata: con 23 gol ha trascinato la sua squadra alla promozione in Ligue 1 e si è laureato capocannoniere del campionato cadetto francese, segnando 23 gol e servendo 8 assist.

La Juventus lo sta seguendo e anche il Milan, prima dei cambiamenti che hanno riguardato l'area tecnica, aveva fatto dei sondaggi.

È una prima punta un po' atipica per caratteristiche fisiche e tecniche: è alto 1,76 e ama partire da lontano, palla al piede, per sfruttare al meglio la sua tecnica che si abbina a una grande accelerazione. Destro di piede (ma anche con il sinistro se la cava bene) e forte nel dribbling può giocare anche insieme a una prima punta più classica. Infatti nel 4-2-3-1 del tecnico Boloni ha agito anche nel ruolo di ala sinistra, ma avvicinandolo alla porta ed esonerandolo da estenuanti compiti difensivi che si ottiene il meglio da Mikautadze, che è dotato di un buonissimo tiro.