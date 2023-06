Nel post partita di Udinese-Juventus ha parlato anche il tecnico Massimiliano Allegri, dichiarazioni che alcuni addetti ai lavori hanno interpretato come un vero e proprio saluto alla Juventus nonostante abbia ancora due anni di contratto con la società bianconera. A precisa domanda, il tecnico livornese ha comunque risposto che non andrà via e che non tratterà alcuna rescissione del contratto così come vociferato in questi giorni.

Di nomi candidati alla sua possibile successione ne sono comunque stati fatti molti, tra questi Tudor e Conte sembrerebbero in pole: a parlarne nelle ultime ore prima del match di Udine è stato anche l'agente Massimo Brambati.

L'agente Massimo Brambati prima di Udinese-Juventus ha parlato del possibile ritorno di Conte

'Tudor è pronto? Sì, ma io andrei su un altro profilo. Conte? So qualcosa ma meglio che non dico nulla'. Queste le dichiarazioni di Massimo Brambati a tuttomercatoweb.com.

Dichiarazioni che sembrano confermare una possibile trattativa per l'ingaggio del tecnico pugliese da parte della società bianconera. L'agente ha anche aggiunto: 'Fra Tudor e Pirlo, mi sembra che lo dicesse anche qualcuno dentro la Juve, era Tudor quello che teneva le redini della squadra. Anche prima la Juventus avrebbe dovuto sostenere il lavoro di Sarri, non si possono ottenere risultati senza un allenatore' ha rintuzzato Brambati evidenziando come secondo lui il club abbia negli ultimi anni abbia attuato una politica errata nei riguardi dei propri allenatori.

Massimo Allegri nel post Udinese-Juventus

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha dunque parlato a Sky Sport dopo la partita contro l'Udinese, valida per l'ultima giornata del campionato di Serie A 2022-2023, vinta per 0-1 grazie ad un gol di Federico Chiesa.

Allegri ha scelto di non commentare né la partita né il terzo posto ottenuto in classifica, terzo diventato settimo per via del meno 10 punti stabilito sul caso plusvalenze: 'Non parlo della partita o del terzo posto.

Abbiamo migliorato l’annata dell’anno scorso con tutti gli imprevisti. Mi scuso, sono venuto qui per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me, che hanno portato a fondo questa annata. Sono orgoglioso di questa squadra e di questi uomini che hanno lavorato con professionalità, passione e pazienza. Chiudiamo qui e il resto non conta.

Mi sono commosso perchè è stata un’annata difficile ma anche bella. Ringrazio tutti, non ho tanto da dire. La partita è fine a sè stessa. Abbiamo chiuso con una vittoria in trasferta. Ringrazio chi ha lavorato con me alla Continassa'.

In questa settimana si comprenderà se Allegri stesse dicendo addio o solo arrivederci.