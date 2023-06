Come scrive dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe già lavorando sul fronte del Calciomercato in previsione del dopo Dusan Vlahović. Il direttore sportivo Federico Cherubini e i suoi collaboratori, tra cui Giovanni Manna, stanno muovendosi silenziosamente in attesa dell'insediamento di Cristiano Giuntoli.

In pole position per sostituire Vlahovic ci sarebbe Gianluca Scamacca, che desidera tornare in Italia e potrebbe lasciare il West Ham in prestito con diritto di riscatto.

I nomi per il dopo Vlahovic, ci sarebbe anche Wahi

Anche Rasmus Hojlund è molto apprezzato alla Continassa, ma sarà difficile convincere l'Atalanta a lasciarlo partire in estate, oltre al fatto che potrebbe servire un’offerta vicina ai 60 milioni di euro per lasciarlo partire.

La stessa situazione si applica a Elye Wahi, coetaneo di Hojlund, che ha segnato a 19 gol fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni con il Montpellier. Nella lista dei possibili obiettivi figura anche Santiago Gimenez del Feyenoord, che piace anche dalla Lazio. Alvaro Morata e Romelu Lukaku, offerti rispettivamente da Atletico Madrid e Chelsea, rappresentano profili completamente diversi che potrebbero essere valutati dalla Juventus.

I possibili nomi per il dopo Di Maria: si valuterebbe Gnonto

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sta considerando diverse possibilità per il dopo Di Maria, fra queste anche un giovane nazionale italiano. La società bianconera ha effettuato un sondaggio con il Leeds per il centrocampista Wilfried Gnonto, che a soli 19 anni fa parte della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini.

La retrocessione del Leeds in Championship ha fatto saltare il riscatto di Weston McKennie, ma potrebbe rappresentare una possibilità l’acquisto di Gnonto, che in passato ha giocato per Zurigo e Inter.

Wilfried Gnonto sarebbe considerato la prima scelta, ma non l'unica, proveniente dal campionato inglese. Un'altra retrocessione, quella del Southampton, ha attirato l'attenzione della Juventus sul 21enne Kamaldeen Sulemana.

Inoltre, ci sono state conversazioni con il Sassuolo, in relazione ai discorsi per Davide Frattesi, che potrebbero coinvolgere anche il giocatore Armand Laurienté. La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

La Juventus starebbe valutando rinforzi anche per la difesa, soprattutto per quanto riguarda le fasce difensive.

A tal riguardo come terzino sinistro piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli e Carlos Augusto del Monza, riguardo invece la fascia destra si valuterebbe il giocatore dello Spezia Emil Holm, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.