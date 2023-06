Con la stagione 2023-24 da dover preparare prosegue il lavoro della Juventus, che è sempre alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Stando alle dichiarazioni rilasciate poco fa a Sky Sport da Maurizio Scanavino, pare cosa certa la promozione nel ruolo di Giovanni Manna, ma data la volontà del nuovo ad bianconero di non commentare la situazione di Cristiano Giuntoli, ancora sotto contratto con il Napoli, bisognerà adesso capire se il club affiancherà una figura a Manna o se sarà lui in toto a gestire le operazioni di mercato.

Piacerebbe Salihamidzic come direttore sportivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando dunque altri nomi in caso di mancata rescissione del contratto da parte di Giuntoli con il Napoli da poter eventualmente affiancare a Manna. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è quello di Hasan Salihamidzic, ex giocatore della Juventus e del Bayern Monaco e fino a qualche settimana fa direttore sportivo della società tedesca.

Il club bavarese ha optato per un suo esonero, Salihamidzic è dunque disponibile di accasarsi con chiunque desideri. Nonostante ci sia ancora incertezza sul ruolo in questione, il club starebbe comunque già lavorando al Calciomercato. In quest'ottica va letta la possibile cessione di Dusan Vlahovic che avrebbe numerosi estimatori in Premier League e in Germania, con proprio il Bayern Monaco in testa.

I possibili nomi per il dopo Vlahovic

Il nome di Elye Wahi è uno di quelli seguiti dalla Juventus nell'eventualità in cui dovesse partire Vlahovic. A tal riguardo si parla come accennato di un interesse di Bayern Monaco, Atletico Madrid e Chelsea per il giocatore bianconero, che lascerebbe Torino per un'offerta vicina ai 100 milioni di euro.

C'è chi giura che i bavaresi abbiano già proposto un'offerta da 50 milioni di euro rispedita però al mittente.

La Juventus starebbe valutando altri nomi oltre Wahi, uno su tutti Rasmus Hojlund dell'Atalanta, che però ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Altro giocatore seguito dalla società bianconera sarebbe Alvaro Morata, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid per circa 20 milioni di euro e che potrebbe tornare in bianconero per la terza volta in carriera.

Per quanto riguarda invece il centrocampo con la partenza di Leandro Paredes potrebbe essere confermato invece il rientrante Nicolò Rovella nella rosa della società bianconera per la stagione 2023-2024. Sia Paredes che Angel Di Maria hanno già confermato tramite Instagram che non rinnoveranno la propria esperienza in bianconero. Sempre a centrocampo, il club avrebbe infine offerto un altro anno di contratto ad Adrien Rabiot.