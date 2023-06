La Juventus è determinata a costruire una squadra sempre più forte, pronta a competere ai massimi livelli in Italia e, se possibile, anche in Europa. Sono questi i segnali che arrivano dalla Continassa, con una società bianconera pronta a ripartire dopo la difficile stagione appena finita. Si lavora soprattutto alle cessioni, che andrebbero poi ad agevolare gli acquisti. Fra i possibili partenti spiccano i nomi di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. La società bianconera però lavora anche a rinforzi importanti ed uno dei suoi acquisti potrebbe arrivare dal campionato inglese.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Christian Pulisic. Il centrocampista del Chelsea è considerato una riserva nella società inglese e non sarebbe considerato parte del progetto sportivo.

Pulisic potrebbe approdare alla Juventus

La Juventus starebbe valutando la possibilità di portare Pulisic a Torino, soprattutto come sostituto di Angel Di Maria. Il giocatore argentino, dopo una sola stagione, ha ufficialmente salutato la Juventus, lasciando un vuoto importante nell'attacco di Allegri. Pulisic potrebbe essere la soluzione ideale per colmare questa lacuna.

Il centrocampista statunitense è noto per la sua velocità, abilità tecnica e capacità di creare gioco.

La sua esperienza internazionale e la sua giovane età lo rendono un profilo interessante per la Juventus, che punta a rinforzare l'attacco con giocatori di alto livello.

La trattativa per Pulisic potrebbe essere facilitata dal fatto che il giocatore è in scadenza di contratto l'anno prossimo e sembra non rientrare nei piani dell'allenatore Pochettino.

La Juventus è pronta a sfruttare questa situazione per cercare di portare il talento statunitense in Italia.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha deciso di puntare sui giovani talenti per rinforzare la propria squadra, cercando di mantenere costi contenuti e guardando alle prospettive future. In quest'ottica come scrive Sportmediaset, due nomi che stanno riscuotendo grande interesse sono Cesare Casadei e Timothy Weah.

Cesare Casadei, giovane centrocampista azzurrino di proprietà del Chelsea, ha attirato l'attenzione della Juventus dopo una straordinaria performance al Mondiale Under 20. Le sue prestazioni di alto livello hanno catturato l'interesse dei bianconeri, che lo vedono come un potenziale rinforzo per la linea verde della squadra. La Juventus è determinata a garantire un futuro promettente ai giovani talenti italiani, cercando di acquisire Casadei senza appesantire eccessivamente le casse societarie.

Un altro nome caldo è Timothy Weah, figlio del leggendario calciatore George Weah. Il giovane attaccante ha fatto le sue esperienze nel PSG e attualmente ha un contratto in scadenza nel 2024 con il Lille.

La Juventus è interessata a Weah per la sua esperienza internazionale e il suo potenziale di crescita. Il club bianconero sta valutando la possibilità di garantirsi le prestazioni di Weah senza dover sostenere costi eccessivi.