La Juventus è al lavoro per migliorare la rosa in previsione della prossima stagione. La prima esigenza è tuttavia quella di alleggerirla cedendo quei giocatori che appesantiscono il bilancio e che hanno molto mercato all'estero.

A tal riguardo potrebbe partire Glaison Bremer, protagonista di una buona stagione anche per le reti realizzate che avrebbe attratto l'interesse di numerosi club, in primis della Premier League. Il suo sostituto, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe essere Mario Hermoso, giocatore dell'Atletico Madrid in scadenza di contratto a giugno 2024 la cui valutazione è di circa 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe valutare come rinforzo difensivo Mario Hermoso

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a valutare offerte per Bremer. La società bianconera lo valuta non meno di 60 milioni di euro, una somma che in parte sarebbe utilizzata per acquistare il sostituto. C'è chi parla addirittura di un Tottenham pronto a versare 80 milioni alla Juventus pur di prendere il brasiliano.

Come possibile sostituto in casa bianconera si guarderebbe a Mario Hermoso dell'Atletico Madrid, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Lo spagnolo è molto considerato da Simeone ma il suo contratto in scadenza a giugno 2024 ne agevolerebbe la cessione. L'alternativa a Mario Hermoso sarebbe Pau Torres, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2024 con il Villareal che ha una valutazione di mercato però più pesante rispetto ad Hermoso, circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Oltre a quella di Bremer, si valutano anche le partenze di altri giocatori, su tutti Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Potrebbero partire anche Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie, con lo svizzero che piacerebbe al West Ham e i restanti due in ottica Galatasary. Per quanto riguarda le fasce è praticamente definito l'acquisto di Timothy Weah che arriva a Torino per circa 12 milioni di euro sottoscrivendo un contratto fino a giugno 2028 a circa 2,5 milioni di euro a stagione.

Venendo al centrocampo appare quasi definita la conferma di Adrien Rabiot che non escluderebbe l'arrivo di un altro centrocampista. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato confermano una possibile offerta della Juventus per Sergej Milinkovic-Savic, valutato circa 30 milioni di euro dalla Lazio e il cui arrivo potrebbe essere agevolato dalla permanenza di Vlahovic in rosa.