Il centrocampo è uno dei reparti caldi per il Calciomercato dell'Inter. I nerazzurri devono rinforzare un reparto che ha bisogno di nuova linfa, servono alcune pedine per allungare la rosa e dare la possibilità a Inzaghi di far riposare i titolari. Il sogno dell'Inter è Milinkovic-Savic [VIDEO] che costa molto e ha gli occhi addosso di mezza Europa.

La trattativa al momento più importante è invece quella per portare all'Inter Frattesi dal Sassuolo con i neroverdi che valutano il calciatore, nel mirino anche della Juventus, circa 30 milioni. Troppi per i nerazzurri che vorrebbero inserire nell'affare i giovani Mulatteri e Fabbian, grandi protagonisti in Serie B nell'ultima stagione con Frosinone e Reggina.

L'idea di avere qualche contropartita sembra interessare al Sassuolo, che avrebbe proprio nei due giovani proposti due obiettivi di mercato per rinforzare la rosa di Dionisi.

Calciomercato Inter, continua a piacere Pereyra

Milinkovic-Savic e Frattesi sono quindi le prime scelte dei nerazzurri, ma non le uniche. Continua infatti a interessare e non poco Roberto Pereyra, anima dell'Udinese che in questa stagione ha ricoperto tanti ruoli ma nasce mezz'ala ed è proprio in questa posizione che Inzaghi lo potrebbe utilizzare nel suo 3-5-2. L'argentino di 32 anni ha segnato cinque gol e fornito otto assist nell'ultima stagione Serie A ma potrebbe lasciare i friulani, visto che ha il contratto in scadenza a fine giugno.

L'accordo con i bianconeri non è ancora stato trovato e la sensazione è che sia proprio il centrocampista a voler aspettare per valutare offerte da altri club che potrebbero dargli la possibilità di giocare anche in Europa.

L'occasione è ghiotta per l'Inter che potrebbe prendere Dani Ceballos a parametro zero, ma proprio perché l'operazione è molto vantaggiosa altre società si sarebbero interessate, come la Lazio ad esempio, che in estate rischia di dover sostituire sia Luis Alberto che Milinkovic-Savic.

Dani Ceballos nel mirino dell'Inter

Un'idea low cost è anche Dani Ceballos del Real Madrid. A 26 anni il talento spagnolo cerca una soluzione che possa garantirgli più minuti visto che con Ancelotti non solo non è titolare, ma non viene quasi mai preso in considerazione nei match importanti, come dimostrano le poche manciate di minuti in Champions League.

L'arrivo di Bellingham chiude ancora di più le porte del campo all'iberico che continua a essere un osservato speciale di Marotta e Ausilio.

Doti tecniche da numero 10, buon fisico e un percorso che lo ha visto passare da trequartista puro a centrocampista a tutto tondo, Ceballos potrebbe essere moto utile a Inzaghi per aumentare la qualità della sua manovra. Il centrocampista sarebbe corteggiato pure dal Betis, squadra con cui ha esordito nel grande calcio, mentre in Italia nel recente passato è stato accostato anche a Milan e Napoli.