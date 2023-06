L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato ma soprattutto sul fronte riscatti di quei calciatori che potrebbero continuare la propria esperienza in quel di Milano. In attesa di scoprire il futuro di Romelu Lukaku ritornato al Chelsea, il club nerazzurro s'interroga sul futuro di Raoul Bellanova che in questa stagione non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di mister Inzaghi. Ciò potrebbe determinare la sua permanenza con la casacca nerazzurra.

Idea Bellanova per il Torino

Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, l'Inter potrebbe decidere di non riscattare l'esterno italiano il cui cartellino è ancora di proprietà del Cagliari.

Il club nerazzurro dovrebbe versare una cifra attorno ai 7-8 milioni di euro per completare la trattativa ed acquistare Bellanova a titolo definitivo. In caso di mancato riscatto, il Torino potrebbe giocare un ruolo importante per il futuro del giovane esterno. Infatti, i granata sarebbero in pressing sul calciatore e potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra complessiva attorno ai nove milioni di euro per acquistarlo dal Cagliari. Bellanova infatti prenderebbe il posto di Singo che potrebbe partire visto il mancato rinnovo contrattuale.

Oltre al futuro di Bellanova, il club nerazzurro potrebbe decidere di cedere anche Robin Gosens che sarebbe finito nel mirino dell'Union Berlino. Con un'offerta attorno ai 20 milioni di euro, l'Inter potrebbe trattare con il Monza per Carlos Augusto.

L'esterno brasiliano è un obiettivo anche di Juventus e soprattutto Newcastle.

Inter, sfida alla Juve per Matturro del Genoa

L'Inter pensa al presente ma anche al futuro. Il club nerazzurro sta visionando alcuni giovani che si stanno mettendo in mostra e tra questi ci sarebbe Alan Matturro, talentuoso centrocampista uruguaiano del Genoa che si è messo in luce con la propria Nazionale durante gli Europei Under 20 battendo proprio l'Italia in finale.

Il classe 2004 può ricoprire diversi ruoli: non solo come centrocampista ma all'occorrenza anche come terzino sinistro come fatto durante la competizione con l'Uruguay. I nerazzurri sarebbero pronti ad un'offerta al Genoa che valuta il centrocampista non meno di 3-4 milioni di euro. L'Inter deve però battere la concorrenza della Juventus che sarebbe interessata a questo giovane prospetto.

La sfida Inter-Juventus potrebbe riguardare un altro giovane centrocampista ma già molto affermato come Davide Frattesi. Il Sassuolo chiede una cifra attorno ai 30-35 milioni con i nerazzurri che vorrebbero completare la mediana a disposizione di Inzaghi in vista anche di un possibile addio di Brozovic, mentre la Vecchia Signora potrebbe salutare Rabiot.