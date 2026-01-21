La Juventus potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo nella prossima finestra estiva di calciomercato. La dirigenza bianconera è alla ricerca di calciatori funzionali al sistema di gioco di mister Spalletti e sta monitorando diversi profili con determinate caratteristiche offensive. Si legge in quest'ottica, il sondaggio nei confronti di Simon Adingra, grande protagonista in Premier con la maglia del Sunderland.

Idea Adingra per l'attacco

Il classe 2002 è una delle sorprese di questa prima parte di stagione in Inghilterra e le sue qualità e prestazioni hanno attirato l'interesse di molti top club europei, tra cui la stessa Juventus.

I bianconeri starebbero valutando il 24enne ivoriano per rinforzare l'attacco e capire gli eventuali margini per imbastire una trattativa concreta per giugno. Una trattativa che non appare facile per diverse motivazioni. La prima legata alla valutazione del cartellino che si aggira attorno ai 35-40 milioni di euro; la seconda legata alla forte concorrenza del Real Madrid che avrebbe opzionato Adringa in caso di cessione da parte di Vinicius. Al momento quindi, non si può parlare di contatto tra le parti o di trattative già ben avviate ma di un sondaggio da parte della Vecchia Signora che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.

Adingra risulterebbe un bel colpo per il club bianconero e rispecchierebbe al meglio le caratteristiche degli esterni richiesti da mister Spalletti.

Freschezza, duttilità, capacità nel saltare l'uomo e creare superiorità numerica; tutte qualità che farebbero del 24enne ivoriano un elemento importante della nuova Juventus.

Pressing per Mingueza, possibile affare per giugno

La Juventus continua ad essere molto interessata ad Oscar Mingueza. L'esterno spagnolo classe 99 è uno degli obiettivi primari per rinforzare le corsie esterne e potrebbe liberarsi a parametro zero dal Celta Vigo per giugno.

I bianconeri vorrebbero anticipare il colpo già per gennaio così da regalare a mister Spalletti una pedina duttile per i vari sistemi di gioco utilizzati, vista la capacità dello spagnolo di ricoprire sia il ruolo di terzino che di esterno alto. Nonostante un possibile indennizzo da circa 3-4 milioni, il Celta non ha alcuna intenzione di cedere il 26enne spagnolo che dovrebbe quindi arrivare a Torino nel prossimo giugno.

I prossimi giugno chiariranno meglio questa situazione.

Se Mingueza si appresta a diventare un nuovo calciatore bianconero, resta da capire la posizione di Joao Mario, pronto a lasciare la società juventina. Il portoghese è nel mirino di diversi club di Premier e potrebbe valutare l'addio già a gennaio.