La Juventus vuole ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La dirigenza bianconera è molto attiva sul frone mercato e sta iniziando a pianificare anche le mosse per la prossima campagna acquisti estiva. Uno dei sogni della Vecchia Signora risponde al nome di Gigio Donnarumma che potrebbe lasciare il Manchester City nel prossimo giugno.

Inter e Juve su Donnarumma per giugno

Il numero uno della Nazionale italiana sta offrendo grandi prestazioni in Inghilterra ed è subito diventato un pilastro del City di Guardiola, ma la sua avventura potrebbe terminare in estate.

Infatti stando ad alcune notizie di tabloit britannici, Gigio vorrebbe ritornare in Italia con la Juventus che resta alla finestra. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta ma di un sondaggio da parte del club bianconero che potrebbe prendere corpo nei prossimi. Ostacolo fondamentale nell'eventuale trattativa per il classe 99 è rappresentato dall'ingaggio da 15 milioni di euro; oltre alla Juve, anche l'Inter sta valutando diversi profili per la porta vista la possibile partenza di Sommer e tra questi ci sarebbe anche Donnarumma.

Il 26enne portierone italiano rappresenterebbe un colpo eccezionale per la Juventus che si assicurerebbe uno dei migliori estremi difensore del panorama internazionale.

Grandissima leadership, ottima capacità tecnica nell'impostazione e nel posizionamento tra i pali. Un acquisto che potrebbe riportare la Juve al centro del calcio italiano ed europeo.

Cercasi centrocampista, da Kessie a Tonali

Reparto che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione in estate è il centrocampo. Infatti, in bilico ci sono le posizioni di diversi calciatori come Manuel Locatelli e Teun Koopmeiners che potrebbe lasciare Torino di fronte ad un'offerta importante. Il club bianconero sta valutando profili di alta caratura internazionale ed oltre al profilo di Sandro Tonali che resta in cima alla lista dei desideri, la Vecchia Signora sta monitorando la situazione legata a Frank Kessie.

L'ex centrocampista del Milan presenta il contratto in scadenza nel prossimo giugno e potrebbe non rinnovare con l'Al-Alhi. La Juventus è alla finestra e potrebbe approfittare del mancato rinnovo per inserirsi e provare una trattativa concreta per riportare il mediano ivoriano in Italia. Stando ad alcuni rumors, il club bianconero avrebbe avuto un contatto con l'entourage del calciatore per capire i margini di manovra per intavolare una trattativa concreta in caso di mancato accordo con la società araba.

Fisicità, leadership, tecnica, capacità realizzativa e grande duttilità nel ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Kessie rappresenterebbe un grande colpo per alzare il tasso tecnico della mediana bianconera.