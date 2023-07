In un'intervista esclusiva al portale web "L'Interista", il conduttore televisivo Paolo Bonolis, tifoso dell'Inter, ha espresso la propria opinione sulle recenti vicende che hanno coinvolto Romelu Lukaku e Juan Cuadrado. Bonolis si dice disinteressato a dove giocherà Lukaku l'anno prossimo mentre ha dichiarato che Cuadrado è un "ottimo giocatore". Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato interessante sui movimenti di mercato che stanno clamorosamente interessando Juventus e Inter nelle ultime ore.

Paolo Bonolis su Lukaku

Bonolis ha iniziato affrontando l'argomento Lukaku: "Lukaku è scappato dal Manchester United per venire all'Inter, poi è scappato dall'Inter per andare al Chelsea, poi di nuovo dall'Inter per andare altrove.

Quando c'è così tanta instabilità, poco importa alla fine dove uno va a finire. Conta ciò che si vede".

In merito all'eventualità che Lukaku possa finire alla Juventus, Bonolis si è invece detto disinteressato: "Non me ne importa niente, francamente. Prima voglio vedere se effettivamente lo prendono. Altrimenti, uno rimane lì a girovagare in un limbo".

In un secondo momento, Paolo Bonolis ha parlato dell'acquisto di Cuadrado da parte dell'Inter, definendolo un rinforzo importante. Sul fatto che ha un passato alla Juventus ha sottolineato come il giocatore non abbia niente da farsi perdonare: "Ottimo calciatore, non importa dove giocasse prima di venire da noi".

Juan Cuadrado dovrebbe sottoscrivere un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione

L'esterno colombiano dovrebbe sottoscrivere un contratto di una stagione con l'Inter da circa 3 milioni netti di euro, laddove la Juventus per rinnovare si era fermata ad 1.3. Riguardo a Lukaku invece, un suo eventuale arrivo alla Juventus potrà avverarsi solo in caso di cessione di Dusan Vlahovic, che piace sempre al Paris Saint Germain.

Se si dovesse definire la partenza del giocatore per circa 90 milioni di euro, la società bianconera potrebbe allora investire sul belga al quale garantirebbe un ingaggio da circa 11 milioni di euro a stagione per quattro anni, il tutto a fronte di circa 40 milioni di euro recapitati invece al Chelsea.

Per quanto riguarda il settore avanzato dell'Inter la società milanese sta adesso valutando diversi giocatori che potrebbero essere utili per migliorare la squadra.

In pole per sopperire all'addio di Lukaku ci sarebbe Alvaro Morata, che l'Atletico Madrid valuta non meno di 20 milioni di euro, oltre a Balogun dell'Arsenal, che la società inglese lascerebbe partire per non meno di 40 milioni di euro.