Si torna a sudare anche a Crotone. Nella mattinata di lunedì 17 luglio i calciatori e lo staff tecnico rossoblù si sono ritrovati in città per dare vita alle rituali visite mediche e iniziare ad allenarsi prima del trasferimento a Trepidò, sede del ritiro nella Sila crotonese.

A tenere banco è però il mercato, soprattutto quello in uscita. Il Crotone potrebbe cambiare entrambi i suoi portieri, con Andrea Dini e Paolo Branduani che sarebbero sul mercato. Fortemente corteggiato da Pisa e Catania anche il difensore Giuseppe Cuomo.

Crotone, rebus portiere

Dopo l'alternarsi dello scorso campionato potrebbero salutare la Calabria sia Andrea Dini che Paolo Branduani. Su quest'ultimo ci sarebbe un forte interessamento da parte della Turris. Sull'ex Padova e Juve Stabia ci sarebbe invece un corteggiamento da parte del Catania. Non è però escluso che uno dei due possa rimanere alla fine a Crotone. In questo caso ad essere avvantaggiato sarebbe Andrea Dini, calciatore più giovane e maggiormente gradito alla tifoseria crotonese.

Nei giorni scorsi il Crotone ha comunque effettuato un sondaggio con il Lecce per il giovane portiere romeno Alexandru Borbei, ricevendo però un "no" dai pugliesi per un prestito, con il club giallorosso che vorrebbe monetizzare con un eventuale cessione a titolo definitivo.

Cuomo uomo mercato

Uno dei calciatori più ambiti tra le fila dei rossoblù sembrerebbe il difensore Giuseppe Cuomo. Il calciatore, cresciuto nel settore Primavera degli squali, è uno dei veterani della rosa. A puntarlo ci sarebbero Catania, Virtus Entella e Triestina in terza serie ma anche il Pisa in cadetteria. Proprio il Pisa in queste ore si sarebbe assicurato le prestazioni di un ex Crotone, il centrocampista Andrea Berberis.

In difesa oltre a Giuseppe Cuomo potrebbe partire anche il capitano Vladimir Golemic, con il calciatore seguito dal Cosenza ma con anche l'ipotesi Arabia Saudita sempre percorribile.

Crotone, le altre operazioni

A centrocampo il Crotone starebbe provando a piazzare il centrocampista Jacopo Petriccione, elemento il cui ingaggio risulta fuori budget.

A partire sarà anche l'attaccante Augustus Kargbo per il quale il futuro sarà in cadetteria con almeno tre squadre che punterebbero su di lui: Sudtirol, Cittadella e Cosenza. In entrata invece pochi nomi.

In attacco rimarrebbe percorribile la pista Aristidi Kolaj del Pescara e potrebbe interessare anche il giovane attaccante Andrea Silipo in uscita dal Perugia. La società sembrerebbe sposare al momento la linea giovane andando a valutare profili di categoria che consentano di poter ricostruire un ciclo vincente.