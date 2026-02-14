Nella mattinata del 14 febbraio, un incidente è stato registrato sullo svincolo della Statale 280, in direzione Aeroporto. Una BMW X3 ha preso improvvisamente fuoco mentre era in movimento. La conducente, accortasi tempestivamente dell’anomalia, è riuscita ad accostare il veicolo e a scappare prima che le fiamme avvolgessero completamente l’auto. Sempre in Calabria, nel vibonese, un veicolo si è scontrato contro la ruota di un camion nel territorio di Vazzano.

L’incendio e l’intervento tempestivo dei soccorsi

L'incidente si è verificato durante una mattina di traffico intenso, sulla Statale 280 in prossimità dell'Aeroporto di Lamezia Terme.

La conducente della BMW X3 ha notato un'anomalia nel motore del veicolo e ha preso la decisione giusta: fermarsi e abbandonare il mezzo prima che fosse troppo tardi. I Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenuti tempestivamente per estinguere le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state complesse ma efficienti, e il sito è stato messo in sicurezza.

Disagi alla viabilità e operazioni di ripristino

L'incidente ha causato inevitabili disagi alla circolazione, con rallentamenti e deviazioni sulla strada principale, dato che il veicolo incendiato occupava una parte della carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno regolato il traffico e gestito le operazioni di competenza.

Nel frattempo, il personale ANAS ha provveduto a ripristinare rapidamente la viabilità, permettendo il ritorno alla normalità. Nonostante i disagi, non si sono registrati danni a persone.

Incidente stradale a Vazzano

Nella notte tra il 13 e 14 febbraio nei pressi dello svincolo autostradale di Vazzano, si è verificato un incidente. Poco dopo la mezzanotte, all'interno di una galleria sulla corsia diretta verso sud, un’auto con a bordo quattro persone ha colpito una ruota che era stata persa da un camion in transito. A causa dell’impatto, una delle persone a bordo ha riportato una ferita lacero-contusa nella zona frontale e un possibile trauma cranico. I soccorsi del 118 sono giunti rapidamente sul luogo dell'incidente, stabilizzando il ferito e trasportandolo in ambulanza all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia per ulteriori accertamenti medici.