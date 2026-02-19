Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi centrali in casa Juventus. L’attaccante serbo, come rivelato da Tuttosport, lavora per tornare a disposizione già contro la Roma il 1º marzo, con l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe e riprendere il suo posto al centro dell’attacco. Ma oltre al campo c’è il mercato: DV9 continua a pensare al proprio domani e, almeno per ora, la sua preferenza sarebbe quella di restare a Torino. Un segnale importante, che potrebbe orientare le prossime mosse del club bianconero.

Rientro vicino e volontà chiara

Dusan Vlahovic punta ad essere a disposizione della Juventus per la sfida del 1º marzo contro la Roma.

DV9, contro i giallorossi, spera di poter giocare uno spezzone di gara. Inoltre, restano i pensieri del giocatore relativi al futuro, la sua preferenza sarebbe sempre quella di restare alla Juventus. Vlahovic ha caldeggiato un incontro tra il suo procuratore e il club bianconero, Ristic già nelle prossime ore potrebbe vedere la Juventus per capire quella che può essere la proposta economica della Vecchia Signora. Questo confronto dirà se ci sono i margini tra le parti per trovare un accordo sulle cifre.

La posizione dell’attaccante appare dunque chiara: prima il recupero fisico, poi il dialogo per costruire un progetto condiviso. La Juventus, dal canto suo, vuole capire quali siano le richieste dell’entourage del giocatore e se possano combaciare con le nuove linee economiche del club.

La sensazione è che molto dipenderà dalla volontà reciproca di venirsi incontro, con la prospettiva di un contratto che possa garantire stabilità tecnica e sostenibilità finanziaria.

Non mancano però le pretendenti. Molti altri club come Barcellona, Milan e società di Premier League tengono d’occhio la situazione, pronti ad inserirsi qualora la trattativa non dovesse andare a buon fine. Per questo motivo le prossime settimane saranno decisive, sia sul campo sia fuori.

Verso il Como tra dubbi e gestione

Mentre il tema Vlahovic catalizza l’attenzione, la Juventus prepara la gara contro il Como. Per questo match restano in dubbio Gleison Bremer e Jonathan David. Entrambi hanno lavorato a parte visto che sono alle prese con piccoli guai fisici.

Bremer ha un affaticamento muscolare rimediato contro il Galatasaray. Mentre David ha saltato la sfida di Champions per un problema all’inguine. Domani 20 febbraio si capirà se potranno essere convocati oppure no, la sensazione comunque è che Bremer riposerà contro il Como.

Lo staff medico non vuole correre rischi, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza. La gestione delle energie sarà fondamentale, anche in vista degli impegni ravvicinati che attendono i bianconeri tra campionato e coppe.

Il possibile ritorno di Vlahovic contro la Roma rappresenterebbe una spinta importante non solo sotto il profilo tecnico, ma anche emotivo. Il numero nove resta un punto di riferimento per il gruppo e per i tifosi.

La sua volontà di restare a Torino è un messaggio chiaro: ora tocca al club trasformare questa intenzione in un accordo concreto, per blindare il presente e costruire il futuro attorno al suo centravanti.