Inter-Lukaku è sicuramente la telenovela principe di questo calciomercato estivo. Dopo settimane di trattative tra la dirigenza nerazzurra e il Chelsea, i due club avevano trovato l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo di Lukaku per la cifra di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Nelle ultime ore però sarebbe stato proprio il giocatore belga, insieme al suo avvocato Sebastien Ledure, a fermare bruscamente la trattativa. A sorpresa il classe 1993 avrebbe aperto a un eventuale trasferimento alla Juventus, che avrebbe messo sul tavolo un contratto con un ingaggio vicino ai 12 milioni a stagione, nettamente più alto di quello offerto da Marotta.

Inter furiosa con Lukaku

L'inversione di marcia improvvisa di Romelu Lukaku ha chiaramente fatto innervosire Beppe Marotta e tutta la dirigenza nerazzurra. L'Inter si è sentita tradita dal doppio gioco del belga che da una parte spingeva i nerazzurri a trovare quanto prima un accordo con il Chelsea, e dall'altra ascoltava le offerte proventi dal altre squadre, Juventus su tutte. Appena appresa la notizia Marotta avrebbe telefonato Lukaku utilizzando toni fermi, decisi e accesi. Il belga avrebbe chiamato poi Piero Ausilio per cercare di chiarire la propria pozione, quest'ultimo ha però ribadito come il comportamento del giocatore abbia leso valori importanti quali lealtà, fiducia, correttezza.

Non lasciando all'ex Everton possibilità di replica.

L'Inter, secondo quanto riportato da SkySport, avrebbe deciso di rompere definitivamente con Romelu Lukaku. I nerazzurri infatti avrebbero deciso di ritirasi dalla corsa per il belga e avrebbero già informato il Chelsea di voler interrompere la trattativa. Il club di Viale della Liberazione sarebbe già al lavoro per valutare nuove alternative per l'attacco nerazzurro.

Balogun il possibile sostituto di Romelu

Romelu Lukaku era l'obiettivo numero uno dell'Inter per l'attacco, ma dopo la giornata di ieri è ormai impensabile il suo ritorno in nerazzurro. La mancata risposta all'Inter e l'apertura alla Juve hanno fatto saltare l'affare. Costringendo poi l'Inter ad andare su nuovi attaccanti. Il nome in pole sarebbe quello di Folarin Jerry Balogun, calciatore statunitense con cittadinanza inglese di proprietà dell’Arsenal.

Il giovane attaccante classe 2001 nella stagione appena conclusa è stato mandato in prestito allo Stade de Reims in Ligue 1, dove ha messo a segno ben 21 reti in 37 partite.

Balogun è una prima punta molto mobile, rapida, che ama allargarsi sulla fascia per giocare faccia alla porta e sfruttare poi la propria velocità e l’abilità nel dribbling, caratteristica che è mancata all'Inter nelle scorse stagioni. Il giocatore non vorrebbe essere ceduto in prestito anche per questa stagione e avrebbe chiesto chiarezza ad Arteta riguardo il suo futuro. L'Arsenal è a conoscenza dell'enorme potenzialità del giocatore nato a New York e per lasciarlo partire a titolo definitivo chiede un cifra vicina ai 50 milioni di euro.

L'Inter potrebbe mettere sul piatto i 40 milioni destinati all'acquisto di Lukaku più altri 4/5 milioni risparmiati dall'ingaggio proprio del giocatore belga, che in nerazzurro avrebbe percepito 8 milioni netti a stagione.