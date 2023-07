La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo colpo sul mercato estivo e starebbe pensando ad uno scambio alla pari con il Monza per avere il cartellino di Gianluca Caprari in cambio dell'attaccante argentino Joacquin Correa, che andrebbe al club brianzolo a titolo definitivo.

L'idea dell'Inter in attacco: scambio alla pari con il Monza tra Caprari e Correa

Il centravanti argentino Correa sarebbe sul mercato da qualche settimana ma le offerte per il suo cartellino scarseggerebbero e finora solamente il Siviglia si sarebbe fatto avanti, peraltro con una proposta di prestito con diritto di riscatto che non piacerebbe molto alla dirigenza nerazzurra.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio infatti vorrebbero monetizzare dal giocatore, o quantomeno riuscire ad ottenere in cambio una contropartita tecnica che possa essere inserita nel progetto tattico di Simone Inzaghi, in cui il giocatore argentino ormai non si ritroverebbe più.

La dirigenza nerazzurra avrebbe puntato il profilo di Gianluca Caprari, esterno offensivo del Monza, e per arrivare al giocatore italiano potrebbe proporre uno scambio secco con Joacquin Correa.

L'operazione potrebbe definirsi meglio nelle prossime settimane, anche se il tecnico dell'Inter Inzaghi avrebbe richiesto di sviluppare rapidamente il mercato sia in entrata che in uscita in modo da avere la rosa già al completo al momento del ritiro della preparazione che inizierà il prossimo 12 luglio.

La situazione dell'attacco dell'Inter

La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando a stretto contatto con gli esponenti del Chelsea per definire il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro; il club inglese vorrebbe una cessione a titolo definitivo, mentre i nerazzurri starebbero premendo per un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro.

Nelle scorse settimane i nerazzurri hanno lasciato partire a parametro zero Edin Dzeko, che si è accasato al Fenerbahce con un contratto di due stagioni.

Nel frattempo nelle prime settimane di mercato Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno concluso il primo colpo della nuova stagione inserendo Marcus Thuram nella rosa di Simone Inzaghi; l'attaccante è arrivato a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach con un contratto di cinque anni con uno stipendio di circa 6 milioni di euro annui.

Lautaro Martinez pare essere una delle poche certezze del futuro dell'Inter in attacco, anche se ultimamente ci sono diverse voci di una possibile offerta milionaria dalla Premier League per convincere i nerazzurri a lasciar partire il bomber argentino Campione del Mondo.