In queste ore sta circolando con insistenza attorno alla Juventus il nome di Leon Goretzka, forte centrocampista tedesco dato in uscita a parametro 0 dal Bayern Monaco nella prossima estate. Un'indiscrezione di calciomercato di cui ha voluto parlare ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus anche il giornalista Luca Momblano.

Juventus, Momblano è certo: 'Con lo staff del tedesco c'é stato un contatto'

Momblano sull'accostamento Juventus-Goretzka ha quindi detto: "Io ricordo che qualcuno non credeva all'associazione del centrocampista tedesco al club bianconero, ma io invece ero di quelli che prendeva tempo.

Perché so che c'é stato un contatto fra lo staff del centrocampista e la società piemontese. Poi è anche vero che c'é stato un contatto fra Goretzka e l'Inter quindi parliamo di una potenziale operazione parallela. Perché c'è stata questa esplorazione da parte di alcuni intermediari qualche settimana fa e da quello che so, il tedesco chiede 7 milioni di euro come stipendio".

Il giornalista ha poi concluso dicendo: "La cifra richiesta da Goretzka secondo me attualmente è eccessiva e quei soldi non glieli darebbe neanche l'Atletico Madrid, altro club che si dice essere forte sul centrocampista. Anche in Premier League sono abbastanza dubbioso che possano dargli quella cifra, che secondo me è quella che il mediano ha chiesto al Bayern Monaco.

Detto questo se mi chiedete la Juve è pazza di Goretzka? Da quello che mi risulta no, però la società sta facendo presenza a tutto spiano su quelli che saranno i parametri 0 di giugno. Non ce ne è uno sul quale la Juventus non si è informata".

Goretzka, forza e fisicità dominanti

Leon Goretzka è un centrocampista completo sotto ogni punto di vista: fisicamente dominante grazie ai suoi 189 cm, abbina forza, resistenza e grande capacità di inserimento senza palla. Tecnicamente è pulito, affidabile nel palleggio e pericoloso negli ultimi metri, soprattutto per il suo tempismo negli inserimenti e il tiro dalla distanza. Nella Juventus di Spalletti potrebbe agire da mezzala in un centrocampo a tre, portando dinamismo, equilibrio e presenza offensiva. Sarebbe il classico box-to-box capace di collegare i reparti, dare fisicità a una mediana spesso leggera e aumentare l'esperienza di una squadra che latita in quel fondamentale.