Inter, Juventus e Milan sono molto attive sul mercato.

I nerazzurri avrebbero in mente di chiudere nelle prossime ore la cessione di Andrè Onana al Manchester United per continuare a finanziare il mercato in entrata. I dirigenti meneghini sarebbero inoltre sulle tracce di Romelu Lukaku per l'attacco ma potrebbero anche intensificare i contatti con il Chelsea per la cessione di Denzel Dumfries.

I bianconeri avrebbero invece in mente di ingaggiare un attaccante e, secondo le notizie in arrivo dal'Inghilterra, potrebbero pensare a Jonathan David o a Lukaku.

I rossoneri hanno invece chiuso il colpo Pulisic, esterno d'attacco in arrivo sempre dai Blues.

Tante le idee per il mercato targato Marotta-Ausilio

L'Inter potrebbe cedere per circa 55 milioni di euro Onana al Manchester United. La cifra incassata potrebbe essere utilizzata per formulare un'offerta al Chelsea per Lukaku. Il belga, che sarebbe sondato anche dalla Juventus, avrebbe una valutazione di circa 35 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto già la prossima settimana. Sempre il Chelsea potrebbe poi bussare alle porte di Zhang se dovesse decidere di cedere Reece James al Paris Saint Germain. In questo caso gli inglesi chiederebbero Dumfries che avrebbe una stima di circa 30 milioni di euro.

In tal caso, l'Inter potrebbe fare un tentativo per Achraf Hakimi che vorrebbe lasciare il club francese.

La Juventus alla ricerca di attaccanti

La Juventus avrebbe bisogno di un attaccante qualora decidesse di cedere Dusan Vlahovic. Il serbo avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro e piacerebbe a Bayern Monaco e Chelsea.

In caso di addio, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe virare su Romelu Lukaku o Jonathan David del Lille. L'operazione per il belga sarebbe molto complessa mentre potrebbe spianarsi quella per l'americano che avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro. David potrebbe agire da punta ma anche da esterno d'attacco.

Il club bianconero continuerebbe a monitorare anche la situazione relativa a Domenico Berardi che potrebbe lasciare il Sassuolo in caso di offerta allettante. L'esterno mancino avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e sarebbe da tempo un pupillo di Giuntoli.

Christian Pulisic colpo per l'attacco del Milan

Discorsi conclusi ufficialmente tra il Milan e il Chelsea per Christian Pulisic. L'ex Borussia Dortmund sarà a disposizione di Stefano Pioli nelle prossime settimane. L'affare è stato chiuso sulla base di circa 20 milioni di euro. Potrà essere collocato nel 4-2-3-1 come esterno d'attacco o come seconda punta alle spalle di Olivier Giroud.