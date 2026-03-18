Secondo le ultime indiscrezioni, Juventus e PSG starebbero valutando uno scambio che coinvolgerebbe Randal Kolo Muani e Jonathan David, con il francese pronto a fare ritorno in bianconero e il canadese destinato a sbarcare nella capitale francese, ma questa volta con la maglia del Paris Saint-Germain.

Un’operazione che, se confermata, avrebbe basi solide sia dal punto di vista tecnico che economico. Entrambi i calciatori, infatti, stanno vivendo una stagione complicata nelle rispettive squadre e potrebbero beneficiare di un cambio di ambiente per rilanciarsi ai massimi livelli.

Due talenti in cerca di rilancio

Il possibile scambio nasce da una logica chiara: rimettere al centro del progetto due attaccanti che in passato hanno già dimostrato il loro valore. Nel caso di Kolo Muani, il ricordo più brillante e recente resta proprio quello legato alla sua esperienza alla Juventus, quando in sei mesi trascinò la squadra guidata da Tudor fino al quarto posto, risultando decisivo con gol e giocate di qualità.

Diverso, ma per certi versi simile, il discorso legato a Jonathan David. Il canadese ha costruito la propria reputazione in Ligue 1, dove con la maglia del Lille ha collezionato stagioni da protagonista, andando con continuità in doppia cifra. Tuttavia, il suo rendimento più recente non ha rispettato le aspettative, spingendo la Juventus a riflettere su una possibile cessione.

Uno scambio tra i due potrebbe quindi rappresentare una soluzione ideale per tutte le parti coinvolte, offrendo a entrambi la possibilità di ritrovare fiducia e continuità.

Equilibrio economico e incastri di mercato

Anche dal punto di vista economico, l’operazione apparirebbe sostenibile. La valutazione di Kolo Muani è infatti destinata a calare rispetto ai 50 milioni richiesti dal PSG la scorsa estate, complice una stagione difficile vissuta con la maglia del Tottenham. Oggi, il suo cartellino potrebbe aggirarsi attorno ai 35 milioni di euro.

Una cifra simile a quella che la Juventus potrebbe attribuire a Jonathan David, rendendo lo scambio quasi alla pari e quindi più semplice da imbastire. In un mercato sempre più attento agli equilibri finanziari, operazioni di questo tipo rappresentano soluzioni intelligenti per rinnovare le rose senza appesantire i bilanci.

Resta da capire se le due società decideranno di affondare il colpo nei prossimi mesi, ma l’idea è concreta e potrebbe presto trasformarsi in una delle trattative più interessanti della prossima estate.