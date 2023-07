In queste ore sta tenendo banco l’intrigo di mercato che vede coinvolto Romelu Lukaku. Il belga sarebbe finito nel mirino della Juventus che lo vorrebbe per sostituire Dusan Vlahovic.

I contatti tra le parti sarebbero iniziati già prima della finale di Champions League tra l’Inter e il Manchester City, ma i nerazzurri sarebbero venuti a conoscenza del concreto interesse bianconero solo nelle ultime ore. Infatti il Chelsea, dopo aver ricevuto la proposta dell’Inter per Lukaku, avrebbe confidato al club lombardo di aver avuto un’offerta simile da parte della Juventus e ciò avrebbe indispettito e non poco i nerazzurri, avrebbero provato a chiamare il belga e il suo entourage per dei chiarimenti.

Inizialmente, l’Inter non avrebbe ricevuto alcuna risposta, poi nella notte tra il 14 e il 15 luglio Big Rom avrebbe telefonato a Piero Ausilio per un chiarimento.

Contatto Lukaku-Ausilio

Il contatto telefonico tra Piero Ausilio e Romelu Lukaku sarebbe durato pochi secondi. Infatti, il dirigente dell’Inter avrebbe informato il giocatore di non avere gradito il suo comportamento e che il club lombardo si sarebbe ritirato dalla trattativa. Dunque, sarebbe rottura totale tra Lukaku e i nerazzurri e non ci sarebbero i margini per ricucire i rapporti.

Adesso, però, il Chelsea e il belga dovranno attendere le mosse della Juventus. Infatti, senza la cessione di Dusan Vlahovic i bianconeri non potranno arrivare a Lukaku.

Inoltre Giuntoli avrebbe stabilito un limite temporale per chiudere la trattativa: i bianconeri vorrebbero cedere Vlahovic entro il 4 agosto. Insomma, bisognerà attendere ancora qualche settimana per capire come evolverà la situazione.

Nel frattempo, Lukaku potrebbe andare in ritiro con il Chelsea in attesa di sapere se potrà approdare oppure no a Torino.

Intanto Vlahovic lavora al JTC

La Juventus sarebbe in attesa di offerte concrete per Dusan Vlahovic, che per una cifra intorno ai 70/80 milioni potrebbe effettivamente partire.

Nel frattempo il centravanti è alla Continassa e si sta allenando agli ordini di Massimiliano Allegri. In queste ore, i bianconeri hanno svolto un’amichevole in famiglia e la partita è stata sbloccata proprio da Vlahovic.

Il club che più sarebbe interessato a lui è il Paris Saint Germain. I francesi potrebbe soddisfare le richieste economiche della Juventus, che poi a quel punto chiuderebbe la trattativa con il Chelsea per Lukaku per 37,5 milioni più 2,5 di bonus.