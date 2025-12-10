Il suo nome è cerchiato in rosso nella lista per i rinforzi di Comolli e non è un caso. Marc Guéhi sarebbe nel mirino del calciomercato della Juventus per rinforzare la difesa che verrà, un profilo abbastanza giovane (è un classe 2000) ma con già grande esperienza, essendo titolare da anni in Premier League e nel giro della Nazionale inglese.

Marc Guéhi-Juventus, possibile rinforzo in difesa

La coperta della difesa in casa bianconera è corta, Kalulu, Gatti e Kelly sono giocatori di buon livello, ma di sicuro non possono essere annoverati alla voce "campioni" o "fuoriclasse".

Il vero valore aggiunto è sicuramente Bremer che però continua a lottare con i problemi fisici, infine c'è Rugani sempre pronto quando chiamato in causa ma in fondo alle gerarchie ormai da anni.

Serve quindi un titolare e Marc Guéhi lo sarebbe nella Juventus di oggi. Fortissimo fisicamente e capace di guidare la difesa, Comolli lo avrebbe inserito in cima alla lista dei possibili rinforzi dopo averlo visto in azione nella rivelazione Crystal Palace, quarto in Premier League. Grazie alle sue caratteristiche non farebbe fatica ad adattarsi ad una linea a tre, attualmente utilizzata dalla Juve, o in una a quattro, sistema più congeniale al gioco di Spalletti.

Tutti lo vogliono

Il problema è che queste sua capacità sono riconosciute ormai a livello internazionale e la sua situazione contrattuale sta ingolosendo mezza Europa.

Marc Guéhi vedrà infatti scadere il suo contratto il 30 giugno prossimo e quindi potrebbe già firmare per la nuova squadra a febbraio per poi aggregarsi a fine stagione, il tutto senza dover pagare nulla al Crystal Palace. Il rinnovo appare lontano al momento e così in molti affilano le armi. C'è il Bayern Monaco in Germania, l'Atletico Madrid in Spagna e anche l'Inter in Italia.

La squadra più interessata di tutte sarebbe però il Barcellona con Hansi Flick che chiede a gran voce rinforzi in difesa dopo aver perso Araujo. Marc Guéhi piace ai catalani che vorrebbero provare ad anticipare la concorrenza acquistandolo già a gennaio con un indennizzo al Crystal Palace. Gli inglesi stanno lottando per la qualificazione alla prossima Champions League e così potrebbero rispedire al mittente il corteggiamento, anche rischiando di perdere il proprio pilastro a zero al prossima estate.

Il Barcellona vorrebbe anticipare le mosse per poi non partecipare a un'asta al rialzo sull'ingaggio la prossima estate. La Juventus per ora starebbe monitorando la situazione, difficile che possa andare all'assalto a gennaio, ma per l'estate ci proverà magari riuscendo a chiudere con uno svincolato di lusso come fatto a giugno scorso con David. L'operazione che ha portato il canadese sotto la Mole ottima, ora si aspettano i risultati in campo perché per ora il centravanti ha deluso.