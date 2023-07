La Juventus vorrebbe lasciar partire Leonardo Bonucci, che di fatto non sarebbe più considerato utile al progetto sportivo bianconero, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Il centrale difensivo la scorsa stagione ha dimostrato diverse problematiche dal punto di vista tecnico. Da parte di Bonucci la volontà però è quella di rimanere a Torino, come confermano gran parte dei giornali sportivi e come il centrale difensivo avrebbe dichiarato a un tifoso presente al suo arrivo alla Continassa per le visite mediche e l'inizio della preparazione estiva.

Un'eventuale permanenza del centrale difensivo nella società bianconera da riserva lo escluderebbe da una probabile convocazione all'Europeo 2024 con la nazionale italiana, uno degli obiettivi professionali del giocatore prima di un possibile ritiro dal calcio giocato.

Bonucci vuole rimanere alla Juventus

Leonardo Bonucci fuori la Continassa prima dell'inizio della preparazione estiva ha confermato a dei tifosi la sua volontà di rimanere. Da parte della Juventus invece si lavora ad una sua partenza, anche in considerazione del fatto che il centrale difensivo ha un ingaggio importante e che non rientra nel progetto sportivo. La scorsa stagione è stata difficile per tutta la Juventus per le vicende extra campo, ma in particolare le prestazioni di Bonucci hanno confermato le problematiche fisiche del centrale difensivo, che a 36 anni sembra non aver più la fiducia del tecnico Massimiliano Allegri.

Si è parlato negli ultimi giorni del possibile interesse della Lazio, con Maurizio Sarri che lo conosce bene, avendolo allenato alla Juventus nella stagione 2019-2020 vincendo un campionato. Anche la Sampdoria di Andrea Pirlo, in Serie B, lo vorrebbe. Inoltre sui media si è parlato anche di Newcastle, ma la volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere in Italia.

Il punto sul mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare anche altre cessioni, in particolare sta lavorando a quelle di Denis Zakaria e di Arthur Melo. Per il brasiliano si valuta il prolungamento di contratto fino a giugno 2026 e una cessione del suo cartellino in prestito con diritto di riscatto per un totale di 20 milioni di euro alla Fiorentina.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato, se dovesse partire Dusan Vlahovic, la società bianconera potrebbe acquistare Romelu Lukaku, valutato dal Chelsea circa 40 milioni di euro.