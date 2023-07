La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Soprattutto a centrocampo si parla delle possibili partenze di Denis Zakaria, Weston McKennie e di Fabio Miretti in prestito. A questi bisogna aggiungere Alex Sandro, il brasiliano ha avuto diverse offerte dall'Arabia Saudita e dalla Turchia ma non le ha considerate anche perché ha un altro anno di contratto a circa 6 milioni di euro a stagione. La Juventus lo considera vendibile, anche se a differenza di Zakaria e Bonucci è partito per la tournée americana della Juventus.

La società bianconera spera di riuscire a venderlo e sarebbe pronta anche a concedergli una rescissione consensuale andando a risparmiare sul monte ingaggi circa 12 milioni di euro lordi. L'eventuale partenza di Alex Sandro agevolerebbe l'arrivo di un centrale difensivo di sinistra. Potrebbe arrivare anche un giocatore di fascia sinistra, in quel caso però l'arrivo dipende dalla cessione di uno fra Filip Kostic e Samuel Iling-Junior.

Il giocatore Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a lasciar partire Alex Sandro. Il brasiliano non è considerato utile al progetto sportivo non solo per motivi anagrafici ma anche economici essendo uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera.

Il suo ingaggio è da circa 6 milioni di euro a stagione. La Juventus spera nella cessione in Arabia Saudita, dove il mercato chiude ufficialmente il 20 settembre e quindi c'è ancora tempo per potersi alleggerire il bilancio societario tramite una cessione del cartellino o eventualmente una rescissione consensuale.

Alex Sandro a differenza di Bonucci non è stato messo fuori rosa al momento, ma le cose potrebbero cambiare ad agosto nell'eventualità il giocatore decidesse di non accettare le offerte che potrebbero arrivare.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire anche altri giocatori. Riguardo il settore avanzato difficile la partenza di Vlahovic, nonostante l'interesse del Chelsea, anche Federico Chiesa potrebbe rimanere a Torino. Potrebbero invece lasciare la società bianconera Arkadiusz Milik e Moise Kean nell'eventualità dovesse arrivare un'offerta importante per i loro cartellini.

Come rinforzo invece il preferito sarebbe Romelu Lukaku: il giocatore belga non avrebbe accettato un'offerta dell'Arabia Saudita perché vorrebbe approdare nella società bianconera. Altro nome avvicinato alla società bianconera è quello di Jonathan David, che il Lille potrebbe lasciar partire per circa 40 milioni di euro.