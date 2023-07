Inter e Juventus studiano i possibili colpi per questa finestra di mercato. I nerazzurri sarebbero sulle tracce di Lewis Ferguson del Bolgona per rinforzare il centrocampo ma non avrebbero perso di vista profili come Roberto Pereyra e Lazar Samardzic dell'Udinese. Per quanto concerne l'attacco, soprattutto se dovesse partire Joaquin Correa, potrebbe esser preso in considerazione Andrej Kramaric dell'Hoffenheim.

I bianconeri, invece, potrebbero piombare su Gianluigi Donnarumma che non avrebbe soddisfatto le aspettative in queste stagioni al Paris Saint Germain.

Il portiere campano avrebbe intenzione di ritornare in Italia e la Juventus potrebbe essere un soluzione.

Inter, si punta un centrocampista

L'Inter, dopo il colpo Davide Frattesi, sarebbe sempre alla ricerca di un centrocampista per occupare la casella lasciata vacante da Roberto Gagliardini. I nomi sarebbero quelli di Pereyra, che potrebbe essere ingaggiato dopo essersi svincolato a parametro zero dall'Udinese, e di Samardzic dell'Udinese, che avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro. Piacerebbe perché potrebbe agire da mezzala ma anche da seconda punta. Il nome low cost delle ultime ore sarebbe però quello di Lewis Ferguson del Bologna che ha un costo tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Dalla Germania l'erede di Correa

Per l'attacco potrebbe essere offerto Kramaric dell'Hoffenheim. Il ragazzo avrebbe una valutazione di circa 8 milioni di euro e sarebbe un profilo valido per prendere il posto di Joaquin Correa come quarto attaccante. L'argentino non ha soddisfatto le aspettative dello staff di Simone Inzaghi e potrebbe partire per circa 20 milioni di euro.

In tal caso, l'Inter avrebbe anche l'opportunità di mettere da parte un cospicuo bottino da poter investire nuovamente sul mercato.

La Juventus studia il colpo Donnarumma

La Juventus potrebbe pensare al colpo targato Gianluigi Donnarumma. L'ex Milan potrebbe essere un obiettivo se dovesse partire Szczesny che ha il contratto in scadenza nel 2025.

L'attuale numero uno del Paris Saint Germain avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro ma percepisce uno stipendio molto oneroso per il budget del club torinese. La politica di Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo, sarebbe quella di cedere i calciatori in esubero per acquistare profili congeniali al progetto ed economicamente accessibili ecco che Donnarumma sarebbe preso in considerazione soltanto se dovesse essere trovata una sistemazione a Szczesny.