I rossoneri continuano ad essere operativi sul mercato alla ricerca di un attaccante in grado di alternarsi con Giroud, visti anche i possibili addii di Rebic e Origi che avrebbero estimatori in Turchia e Inghilterra, con quest'ultimo però che vorrebbe restare a Milano per giocarsi le sue carte. Nelle ultime ore sarebbe spuntato il nome di Balogun, attaccante di proprietà dell'Arsenal, che tanto piace a Moncada come rinforzo offensivo. Per la difesa invece, con Ballo Tourè che sarebbe stato messo sul mercato, si apre la pista che porta a Luca Pellegrini, che andrebbe a fare da riserva a Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

Balogun, ecco il classe 2001 che intriga il Milan

Dopo una straordinaria stagione con la maglia del Reims in Ligue 1, terminata con 21 gol e 2 assist in 37 partite, Folarin Balogun potrebbe approdare a Milano, alla corte di Stefano Pioli che avrebbe espressamente chiesto alla sua dirigenza di accelerare le operazioni per l'arrivo di una punta centrale, in modo tale da averla a disposizione già per l'inizio della tournèe estiva negli Usa. Il giocatore non vorrebbe essere ceduto in prestito anche per questa stagione e avrebbe chiesto chiarezza ad Arteta riguardo il suo futuro. Le strade possibili sono quindi quelle della permanenza, oppure cessione immediata, con Moncada che in questo senso starebbe già operando attraverso una serie di incontri con Jorge Mendes, suo agente, per discutere riguardo alla volontà dello statunitense di vestire i colori rossoneri.

La valutazione dell'Arsenal sarebbe intorno ai 50 milioni di euro, cifra ritenuta ancora troppo alta dalla dirigenza rossonera che spera di abbassare le pretese del club londinese per raggiungere un accordo in breve tempo.

Nuovo nome per la fascia sinistra, proposto Luca Pellegrini

Dopo la breve parentesi in prestito alla Lazio, ecco che Luca Pellegrini potrebbe partire con la stessa formula in direzione Milan.

Il terzino sinistro, di proprietà della Juventus, gradirebbe la destinazione, anche se ci sarebbe sulle sue tracce nuovamente il club biancoceleste che avrebbe già un primo accordo con la società bianconera. Si parla anche di un possibile scambio con la Juve nel quale rientrerebbe Kalulu. L'arrivo di Pellegrini sarebbe comunque successivo alla cessione di Ballò Toure, che interessa a Bologna e Nizza, e che il Milan sarebbe disposto a cedere anche in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 4 milioni di euro.

Calciomercato Milan, le ultime sulle cessioni

Riguardo alle altre operazioni in uscita, il club rossonero avrebbe comunicato a Yacine Adli di non rientrare più nel progetto Milan, per questo dopo appena una stagione con la maglia rossonera si valuterebbe una cessione con la formula del prestito per non effettuare una minusvalenza rispetto al prezzo di 8 milioni di euro con cui è stato acquistato dal Bordeaux. Tra gli esuberi potrebbero rientrare anche Messias e Saelemaekers, che garantirebbero un'importante somma in caso di partenza, da investire per rinforzare il resto della squadra, con Furlani e Moncada che sarebbero già al lavoro in cerca di una nuova sistemazione per i due giocatori.