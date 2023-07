Secondo le ultime di Calciomercato, la Juventus starebbe dialogando con il Barcellona per l'acquisto del centrocampista Franck Kessié. Inoltre al Milan piacerebbe Luca Pellegrini e la Juve starebbe pensando ad uno scambio con i rossoneri che vedrebbe coinvolto Pierre Kalulu che piacerebbe ai bianconeri per la sua duttilità.

Juventus, i bianconeri avrebbero avviato i primi contatti con il Barcellona per arrivare a Kessié

La Juventus starebbe pensando a Franck Kessié come possibile rinforzo per questa sessione di calciomercato e proprio per questo nelle scorse ore sarebbe entrata in contatto con il Barcellona.

D'altro canto, i blaugrana, con Xavi in testa, avrebbero già comunicato a Kessié la sua marginalità nel progetto del club, visto soprattutto il recente arrivo in catalogna di Ilkay Gundogan. In tutto questo, lo snodo dell'operazione potrebbe essere rappresentato dalla formula con la quale le due società vorrebbero chiudere la trattativa, in quanto gli spagnoli gradirebbero far partire Kessié a titolo definitivo mentre la Juve starebbe lavorando per portarlo alla Continassa almeno inizialmente con un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Il prezzo del cartellino di Kessié in ogni caso, si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe una plusvalenza totale per il Barcellona che prelevò l'ivoriano la scorsa stagione a parametro 0.

Pellegrini piacerebbe al Milan, i bianconeri potrebbero proporlo per arrivare a Kalulu

Luca Pellegrini, ritornato alla Continassa dopo aver trascorso i precedenti 6 mesi in prestito alla Lazio, piacerebbe al Milan di Stefano Pioli. Il tecnico del "Diavolo" cercherebbe un elemento per far rifiatare Theo Hernandez ed avrebbe individuato in Pellegrini l'obiettivo ideale.

La Juventus potrebbe dunque prendere la palla al balzo proponendo al Milan uno scambio alla pari che vedrebbe coinvolto il nome di Pierre Kalulu. Il calciatore francese sarebbe stato già nel mirino del club bianconero e piacerebbe particolarmente a Massimiliano Allegri per la sua duttilità difensiva. Le trattative fra le parti potrebbero dunque svilupparsi nelle prossime settimane.