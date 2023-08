Il Milan è atteso dalla prima giornata di campionato di Serie A, che vede i rossoneri impegnati allo stadio Renato Dall'Ara contro il Bologna, nel primo match ufficiale della stagione.

Nel posticipo che si disputerà domenica 21 agosto alle ore 20:45, Stefano Pioli potrebbe schierare il consolidato 4-3-3 per rispondere al Bologna, che dopo esser stato la sorpresa in positivo della passata stagione, è subito atteso da una sfida complicata contro una delle pretendenti allo scudetto. I rossoblù dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1, senza particolari stravolgimenti rispetto alle certezze dello scorso campionato.

Thiago Motta dovrebbe schierare Zirkzee come unica punta in attacco

Sono poche le differenze rispetto alla passata stagione per Thiago Motta, che dovrebbe presentare un 4-2-3-1 che vede Zirkzee, dopo la cessione di Arnautovic, in vantaggio dal primo minuto rispetto al nuovo acquisto Ndoye, pronto a subentrare a partita in corso.

In porta confermato Skorupski, mentre in difesa spazio a Beukema, altro rinforzo della campagna acquisiti rossoblù, che dovrebbe affiancare Lucumì. Davanti alla difesa dovrebbe partire titolare Nikola Moro, insieme a Nico Dominguez, sempre più una certezza per Thiago Motta dopo le grandi prestazioni dell'anno scorso. Sulla trequarti invece, alle spalle di Zirkzee, il tecnico dovrebbe affidarsi a Aebischer, che andrebbe a sostituire l'infortunato Barrow, che oltre all'infortunio alla caviglia potrebbe partire negli ultimi giorni di mercato, supportato da Ferguson e Orsolini.

Tridente Leao-Pulisic-Giroud per Stefano Pioli

L'allenatore rossonero Pioli dovrebbe affidarsi al 4-3-3 per questa prima giornata di Serie A, in cui i rossoneri puntano subito al successo. Pioli avrebbe diversi dubbi di formazione, con l'unica certezza rappresentata dal pacchetto difensivo.

Con Maignan tra i pali, il Milan dovrebbe scendere in campo con Kalulu a destra, Theo Hernandez a sinistra e Tomori e Thiaw come centrali.

A centrocampo cominciano i ballottaggi per Pioli, che vedrebbero in vantaggio nelle scelte Reijneders e Loftus-Cheek, alla prima ufficiale in rossonero a spalleggiare Rade Krunic, che resta confermato nell'undici titolare. In attacco Giroud parte dal primo minuto, nonostante la concorrenza accesa con il neo acquisto Okafor, che per il momento dovrebbe accomodarsi in panchina, così come Chukwueze, che partirebbe dietro Pulisic e Leao, nel tridente offensivo schierato dal Milan per scardinare la difesa rossoblù nel primo impegno stagionale.

Bologna-Milan, i possibili titolari

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Lucumì, Beukema, Corazza, Moro, Dominguez, Aebischer, Ferguson, Orsolini, Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

Milan (4-3-3): Maignan, Kalulu, Tomori, Thiaw, T.Hernandez, Reijnders, Loftus-Cheek, Krunic, Pulisic, Leao, Giroud. Allenatore: Stefano Pioli