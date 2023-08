In un recente editoriale pubblicato su Calciomercato.com, il giornalista sportivo Marcello Chirico - noto tifoso della Juventus - è tornato a parlare del caso plusvalenze che per mesi ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori in riferimento all'inchiesta Prisma condotta a carico del club bianconero.

Sotto analisi la decisione assunta dalla Procura di Bologna di chiudere il caso riguardante Riccardo Orsolini, il centrocampista trasferitosi proprio dalla Juventus alla società emiliana nel gennaio 2018, con la cessione a titolo definitivo avvenuta nell'estate del 2019.

'L'interesse intorno a questa vicenda sembra essersi affievolito, soprattutto dopo le sanzioni inflitte alla Juventus sotto forma di penalizzazioni in classifica e multa, rendendo l'inchiesta Prisma ormai fuori dal focus dell'attualità. Tuttavia, noi continuiamo a parlarne, perché di tanto in tanto emergono sviluppi interessanti' ha esordito Chirico. 'La più recente novità riguarda la decisione della Procura di Bologna di chiudere il caso relativo al trasferimento di Orsolini dalla Juventus al Bologna, in quanto non è stato riscontrato alcun elemento di rilevanza penale'.

Secondo Chirico, la mossa della Procura emiliana evidenzierebbe la fretta e la superficialità spesso presenti nella macchina rappresentata dalla giustizia sportiva: 'L'ennesima dimostrazione di come sia troppa affrettata e superficiale la giustizia sportiva nelle proprie inchieste e conseguenti sentenze.

Ma la Juventus ha pagato e nessuno la risarcirà, al contrario la Federazione si è pure arricchita coi 710 mila euro fattele pagare per il patteggiamento'.

'Tutto giusto così Presidente Gravina?' conclude ironicamente il giornalista sportivo.

Venendo all'antefatto, la Procura di Bologna ha dunque richiesto l'archiviazione del caso legato ad Orsolini perchè, stando alla richiesta presentata al giudice per le indagini preliminari dal Procuratore Capo Giuseppe Amato e dall'aggiunto Francesco Caleca, non emergono 'elementi che portino a ritenere l'esistenza di un comportamento penalmente rilevante, né tanto meno suscettibile di essere inquadrato nella categoria di falso in bilancio'.

Riccardo Orsolini, lo ricordiamo, era stato acquistato dalla Juventus a gennaio 2017 dall'Ascoli per circa 6 milioni di euro, rimanendo fino a fine stagione nella società marchigiana. Dal calciomercato estivo del 2017 è andato in prestito all'Atalanta, esperienza professionale durata 6 mesi, da gennaio 2018 si è così trasferito in prestito al Bologna fino ad essere riscattato dalla società emiliana nel calciomercato estivo del 2019 per 15 milioni di euro.