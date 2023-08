Il Milan è stata sicuramente una delle protagoniste del Calciomercato estivo. La cessione di Tonali al Newcastle ha garantito circa 80 milioni di euro, gran parte dei quali sono stati reinvestiti per rinforzarsi soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato laddove andava rimpiazzato Diaz volato al Real Madrid e bisognava trovare delle alternative di maggiore qualità a destra da proporre al posto dei soli Messias (ceduto nel frattempo in prestito al Genoa) e Saelemaekers.

Manca però un centravanti d'area che funga da alternativa a Giroud, per questo il Milan starebbe valutando l'acquisto di Moise Kean dalla Juventus.

Come sottolineato di recente dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, la società milanese vorrebbe acquistare Kean non a titolo definitivo ma in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni: da questo orecchio però la Juventus non ci sente e vuole la cessione a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro.

Kean piace al Milan come vice Giroud

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Milan vorrebbe dunque rinforzare il settore avanzato con Moise Kean. La società milanese sarebbe pronta a presentare un'offerta di prestito oneroso a 5 milioni di euro più diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni come presenze, gol e raggiungimento di obiettivi di squadra.

Massimiliano Allegri ritiene però Kean molto utile per il progetto bianconero oltre al fatto che il Ds Cristiano Giuntoli lo cederebbe solo a titolo definitivo per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro dato l'acquisto a titolo definitivo operato dai bianconeri stesso lo scorso anno per 27 milioni di euro totali.

In caso di mancato arrivo di una punta alternativa a Giroud, il Milan potrebbe comunque decidere di adattare Okafor, che è stato acquistato come possibile riserva di Leao ma anche come centravanti centrale da far giocare al posto del francese o all'occorrenza assieme a lui.

Proprio in quest'ottica va letta la cessione in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta di Charles De Ketelaere, arrivato lo scorso calciomercato estivo dal Bruges per circa 30 milioni di euro che non ha inciso come si aspettava nella società milanese. A conti fatti e riavvolgendo la pellicola, l'acquisto del belga è costato il ruolo a Paolo Maldini, silurato dal club dal ruolo di Ds ad inizio calciomercato due mesi fa.