L'Inter è sempre alla ricerca di un centravanti dopo gli addii di Romelu Lukaku e Edin Dzeko. Nelle ultime ore la rosa di candidati si sarebbe ridotta a due profili, Mehdi Taremi del Porto - che per il proprio attaccante chiede non meno di 30 milioni di euro - e Marko Aranutovic del Boogna, valutato circa 15 milioni di euro. Marotta e Piero Ausilio avrebbero proposto agli emiliani circa 8 milioni di euro più il prestito di Stefano Sensi ricevendo però una risposta negativa.

Sensi piacerebbe anche alla Salernitana, club con il quale i nerazzurri potrebbero anche pensare di imbastire una trattativa per Dia, che l'anno scorso ha segnato un numero impressionante di reti per essere la prima esperienza in Serie A (16).

Per prelevarlo l'Inter dovrà comunque spendere 30 milioni di euro, forse troppi dati i conti non proprio floridi dei nerazzurri.

Da qui l'idea delle ultime ore, il prestito di Anthony Martial dal Manchester United con parte dell'ingaggio pagato dagli inglesi visto lo stipendio in doppia cifra. Il club lavora anche alla difesa, l'obiettivo sarebbe un ex Bologna.

Inter: da Taremi a Tomiyasu gli obiettivi per rinforzare la rosa

Senza un attaccante la rosa non appare competitiva data la sola certezza rappresentata da Lautaro Martinez. Taremi sarebbe il profilo ideale per la manovra di Inzaghi ma il Porto non accetta offerte inferiori ai 30 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero inserire qualche bonus ma come accennato studiano parallelamente la mossa Arnautovic.

L'austriaco ritornerebbe molto volentieri alla Pinetina ma l'accordo tra le società sembra al momento molto lontano.

Martial potrebbe essere una pista percorribile solo se il Manchester United dovesse farsi carico di parte dello stipendio che il francese percepisce. L'Inter insomma non ha molta disponibilità economica, la ricerca dell'ultima punta appare ad oggi complessa.

Nelle ultime ore si starebbe facendo così strada l'idea di prelevare un profilo non oneroso per spendere qualcosa in più in difesa con il nome di Takehiro Tomiyasu dell'Arsenal tornato di moda: anche qui però servono quasi 30 milioni di euro, le prossime settimane saranno decisive.

Si complica l'affare Samardzic

Rischia infine di saltare l'affare legato all'ingaggio di Lazar Samardzic.

Secondo quanto riportato, l'entourage del calciatore, oramai prossimo alla firma, avrebbe espressamente richiesto delle cifre economiche maggiori rispetto all'accordo che era stato raggiunto nei giorni scorsi.

Le parti si sarebbero così prese del tempo per riflettere, la scelta definitiva dovrebbe avvenire al termine di questo weekend. Sulle tracce del fantasista ci sarebbe anche il West Ham che potrebbe battere la società nerazzurra vista la maggior disponibilità economica data dall'imminente cessione di Paqueta.