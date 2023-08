Definite le operazioni Zakaria al Monaco e De Winter al Genoa, la Juventus ha concluso altre due importanti cessioni arrivando a trovare l'accordo con la Lazio per il trasferimento di Nicolò Rovella e Luca Pellegrini in biancoceleste.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato a breve saranno dunque ufficializzate le cessioni di Rovella e Pellegrini alla Lazio. Il primo dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo, il secondo in prestito biennale con obbligo di riscatto. Dalle partenze di entrambi la Juventus dovrebbe ricavare circa 21 milioni di euro, 17 per il mediano e 4 per il terzino.

Una somma che sorprende considerando il valore dei due giocatori: anche sui social è montata una piccola polemica dettata dal fatto che Rovella, secondo i tifosi, varrebbe almeno 30 milioni di euro. A dirla tutta la valutazione appare più che congrua per un ragazzo che ha disputato un solo campionato di Serie A tra l'altro senza picchi evidenti, mostrando una buona solidità ma non quell'eccellenza che avrebbe giustificato cifre maggiori.

Con le partenze di Zakaria e Rovella e con quelle probabili in prestito di Miretti e Hans Nicolussi Caviglia, la società bianconera potrebbe acquistare almeno un centrocampista. Si parla molto al riguardo di Khephren Thuram, giocatore francese del Nizza valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese.

Decisamente troppi per la Juve che dovrà trovare una quadra diversa coi transalpini.

Il mercato della Juve

La Juventus è attesa anche da rinforzi in difesa, considerando la cessione già citata di Pellegrini alla Lazio e quella di De Winter al Genoa.

Si ricerca infatti un terzino sinistro considerando anche che Iling-Junior potrebbe gradualmente essere adattato nel ruolo di mezzala: il candidato numero uno in tal caso sarebbe Carlos Augusto dal Monza valutato circa 15 milioni di euro, un investimento importante che potrebbe essere sostenuto soltanto se in mezzo al campo il club optasse per un profilo meno oneroso di quello di Thuram.

La cessione dell'ex Empoli invece, insieme alla posizione di Leonardo Bonucci che è stato posto fuori rosa, potrebbe aver aperto la necessità di prelevare un centrale di difesa, al momento però non circolano nomi.

Per quanto riguarda il settore avanzato Massimiliano Allegri continua a sperare di poter schierare Romelu Lukaku anche se appare ormai chiaro come Dusan Vlahovic non partirà: le possibili pretendenti infatti, PSG, Chelsea e Bayern Monaco, si sarebbero tutte defilate.