La Juventus, dopo la vittoria nella prima giornata di Serie A contro l'Udinese per 3-0 alla Dacia Arena, nel secondo turno di campionato all'Allianz Stadium di Torino affronterà il Bologna di Thiago Motta, reduce da una sconfitta all'esordio contro il Milan per 2-0 allo stadio Dall'Ara. La partita è in programma per domenica 27 agosto alle ore 18:30.

Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a Vlahovic e Chiesa

La Juventus dovrebbe giocare con il modulo 3-5-2, mister Max Allegri dovrebbe confermare Szczesny fra i pali e davanti a lui l'intero settore difensivo, quindi è probabile che giochino Danilo, Bremer e Alex Sandro, con invece Gatti che inizialmente partirà dalla panchina.

A centrocampo invece sembra certa la maglia da titolare di Weah, anche perché in questo momento non ci sono in rosa alternative al giocatore americano, a meno che Allegri non voglia adattare Cambiaso sulla fascia destra. A centrocampo Locatelli dovrebbe giocare davanti alla difesa, supportato da Fagioli e da Rabiot: il centrocampista classe 2001 dovrebbe sostituire dal primo minuto Miretti, che aveva giocato titolare contro l'Udinese. Sulla fascia sinistra il tecnico dovrebbe preferire Cambiaso rispetto a Kostic (il nazionale della Serbia potrebbe anche partire negli ultimi giorni di mercato). Nel settore avanzato Federico Chiesa dovrebbe supportare Dusan Vlahovic, dopo che entrambi sono andati in gol contro l'Udinese all'esordio; inizierà dalla panchina invece Milik.

Il tecnico del Bologna Thiago Motta dovrebbe schierare Kirkzee

Il Bologna dovrebbe giocare con il 4-2-3-1, ossia il modulo che Thiago Motta applica sin dal suo approdo a Bologna la scorsa stagione.

In porta dovrebbe giocare Skorupski, sulla fascia destra Posch, centrali Beukema e Lucumi e sulla fascia sinistra Lykogiannis. A centrocampo Dominguez dovrebbe giocare con Moro, i trequartisti dovrebbero essere sulla fascia destra Orsolini, Ferguson centrale e Karlsson sulla fascia sinistra, a supporto della punta olandese Kirkzee.

Le probabili formazioni di Juventus e Bologna

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Karlsson; Kirkzee. Allenatore Thiago Motta.