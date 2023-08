Fra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus nelle prossime settimane potrebbe esserci anche Samuel Iling-Junior. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato se dovesse arrivare un'offerta da almeno 20 milioni di euro la società bianconera potrebbe lasciarlo partire.

Samuel Iling-Junior potrebbe lasciare la Juventus per 20 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare la partenza di Samuel Iling-Junior nell'eventualità dovesse arrivare un'offerta da 20 milioni di euro. Si parla sui media di diverse società interessate al giocatore, su tutte il Brighton di De Zerbi, ma anche l'Aston Villa.

Considerando il suo arrivo a parametro zero nel Calciomercato estivo 2020, una cessione a tale cifra sarebbe una plusvalenza importante.

Arrivato a parametro zero nell'estate 2000 dal Chelsea, il giovane inglese ha giocato inizialmente nella Primavera bianconera per poi essere promosso in Next Gen e successivamente in prima squadra. Ha avuto una crescita importante, soprattutto alla fine della scorsa stagione, quando ha raccolto molto minutaggio, giocando anche titolare in diversi match.

Se la scorsa stagione il britannico veniva impiegato prevalentemente sulla fascia sinistra, in questo inizio di preparazione estiva Allegri lo sta invece schierando da mezzala sinistra al posto di Pogba, che intanto sta recuperando dai problemi fisici della scorsa stagione.

Iling-Junior potrebbe non essere l'unico giovane a lasciare la società bianconera a titolo definitivo nel calciomercato estivo. In questi giorni si parla anche di Matias Soulé, che la Juventus potrebbe vendere per circa 10 milioni di euro.

Il punto sul resto del mercato della Juventus

Sui media si parla anche di un'altra partenza, quella di Dusan Vlahovic.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano del possibile scambio di mercato fra il serbo e Romelu Lukaku, anche se la Juve vuole in aggiunta dal Chelsea circa 40 milioni di euro, considerando la differente valutazione di mercato dei cartellini dei due giocatori.

La Juventus è al lavoro anche per il centrocampo. A tal riguardo vanno effettuate prima le cessioni e solo dopo potrebbero esserci dei rinforzi. Uno degli elementi che potrebbero lasciare Torino è Denis Zakaria: lo svizzero, dopo essere stato accostato per settimane al West Ham, ora piacerebbe in particolare ai francesi del Monaco.