L'Inter sta vivendo una sessione estiva di Calciomercato molto particolare, in cui non è quasi mai riuscita a prendere gli obiettivi principali designati a inizio mercato. L'ultimo colpo di scena in ordine di tempo riguarda Samardzic, saltato a causa di divergenze con l'entourage del centrocampista serbo, pur avendo già sostenuto le visite mediche. Non è finita qui, visto che il rischio di perdere un altro big è sempre presente qualora dovesse arrivare un'offerta fuori mercato. In questo senso preoccupa l'interesse manifestato negli ultimi giorni dal Liverpool per Barella, con i Reds che potrebbero fare cassa con la cessione di Mohamed Salah in Arabia.

Il Napoli si sta guardando intorno per cercare di rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Rudi Garcia. Uno dei reparti che potrebbe essere modificato è quello della fascia destra, con Lozano che resta in uscita. Per questo motivo gli azzurri sarebbero pronti a fare un tentativo per Domenico Berardi, che piace molto anche alla Fiorentina e alla Juventus.

Liverpool su Barella

Nicolò Barella rischia di caratterizzare questi ultimi giorni di calciomercato. Le qualità del centrocampista dell'Inter sono indiscutibili e riconosciute in tutta Europa e anche per questo motivo su di lui avrebbe messo gli occhi il Liverpool. I Reds sono alla ricerca di un rinforzo importante in quella zona del campo e Jurgen Klopp è un grande estimatore del giocatore, decisivo spesso e volentieri con la maglia nerazzurra in Italia e in Europa.

Il contratto in scadenza a giugno 2026 pone la società nerazzurra in una posizione di forza ma dinanzi ad un'offerta davvero importante sarà inevitabilmente presa in considerazione, così come successo con André Onana, ceduto al Manchester United per quasi 60 milioni di euro, bonus inclusi. Con la partenza di Salah, che piace in Arabia, il Liverpool potrebbe arrivare a mettere sul piatto oltre 70 milioni di euro più bonus.

In quel caso l'Inter potrebbe cedere, realizzando una corposa plusvalenza e girando parte del ricavato su Teun Koopmeiners, che l'Atalanta valuta 50 milioni di euro.

Napoli su Berardi

Il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo di destra di livello. Per questo motivo il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto un sondaggio per Domenico Berardi, che anche l'anno scorso è andato in doppia cifra, nonostante un infortunio muscolare lo abbia tenuto ai box a lungo prima della sosta per il Mondiale di dicembre.

Il giocatore piacerebbe molto anche a Fiorentina e Juventus, ma gli azzurri sono pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di Diego Demme per avvicinarsi alla richiesta di 35 milioni di euro del Sassuolo.