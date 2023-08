Il newcastle United ha ufficialmente ingaggiato il talentuoso difensore laterale Lewis Hall dal Chelsea in prestito stagionale con opzione di riscatto, in un affare che potrebbe arrivare a valere fino a 35 milioni di sterline.

Le dichiarazioni di Lewis Hall, le statistiche del giocatore e le cifre dell'affare

Lewis Hall, dopo l'annuncio ufficiale del suo trasferimento in maglia bianconera, ha dichiarato: "Sono incredibilmente orgoglioso. La mia famiglia ed io siamo da sempre sostenitori del Newcastle United, è un club eccezionale. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura".

Il classe 2004 Hall ha già all'attivo 17 presenze (sommando tutte le competizioni) con la maglia del Chelsea e ha dimostrato grandi potenzialità anche in ambito internazionale. Nella stagione passata, ha inoltre giocato 19 partite con la formazione Under 23 dei Blues, mettendo a segno due gol e fornendo tre assist. A livello di selezioni nazionali, finora ha giocato in tutte le varie rappresentative giovanili dell'Inghilterrra, fino all'Under 19.

Hall - che compirà 19 anni nel mese di settembre - è un difensore molto duttile di piede mancino, che può essere schierato come centrocampista esterno o mezzala, oltre che come terzino sinistro.

L'accordo tra il Newcastle United e il Chelsea per il difesnore è stato configurato come un prestito con opzione d'acquisto, per un valore di 28 milioni di sterline (che possono arrivare a 35 milioni coi vari bonus).

Questa modalità permetterà quindi ai Magpies di testare le capacità di Hall sul campo per una stagione, prima di prendere una decisione definitiva sull'acquisizione del giocatore.

Il Newcastle United punta a crescere sotto la guida di Eddie Howe

Questo trasferimento fa parte della strategia di rafforzamento del Newcastle United sotto la guida dell' allenatore Eddie Howe.

In questa sessione estiva di calciomercato il club bianconero ha effettuato diversi innesti, fra cui c'è stato l'arrivo dell'ex Milan Sandro Tonali [VIDEO], ma anche quelli di Harvey Barnes dal Leicester City e di Tino Livramento dal Southampton.

La società bianconera sta lavorando per costruire una squadra competitiva e versatile, che sia in grado di affrontare le sfide della Premier League e di sorprendere anche in Champions League: l'acquisizione di Hall, Tonali, Barnes e Livramento è del tutto coerente con questa strategia.