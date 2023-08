La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo interessante, anche perché se si dovessero definire delle cessioni potrebbero arrivare tre rinforzi, uno per il centrocampo e due per il settore avanzato. A tal riguardo sono diversi nomi che piacciono alla società bianconera per il centrocampo, da Khephren Thuram ad Amrabat, fino a Habib Diarra e Ryan Gravenberch. Il centrocampista olandese sarebbe considerato l'alternativa ideale al giocatore della Fiorentina, che sarebbe il preferito come rinforzo. La valutazione di mercato stabilita dalla società toscana non agevola un suo approdo a Torino, in quanto il suo prezzo è di 30 milioni di euro.

Inoltre sul giocatore ci sarebbe anche il Manchester United. Per questo l'olandese sarebbe una possibilità concreta anche perché l'Ajax sarebbe pronto a valutare una sua cessione in prestito con diritto di riscatto. La valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro, diminuita rispetto alla scorsa stagione in quanto non ha raccolto molto minutaggio nel Bayern Monaco. Per questo il giocatore sarebbe pronto a lasciare la società tedesca, anche perché a giugno sono previsti gli Europei e senza giocare da titolare la sua convocazione nella nazionale olandese sarebbe molto difficile.

Il giocatore Gravenberch potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il centrocampo Ryan Gravenberch.

Il 21enne si è trasferito al Bayern Monaco lo scorso calciomercato estivo ma è sempre stato considerato una riserva. Nella stagione 2023-2024 le cose difficilmente cambieranno, per questo starebbe valutando una nuova esperienza professionale in cui poter lottare per un posto da titolare. La Juventus lo segue da tempo e valuterebbe un possibile approdo a Torino in prestito con diritto di riscatto.

Giocatore molto fisico, è cresciuto molto anche dal punto di vista tecnico che gli garantisce anche una buona impostazione di gioco. Sarebbe il giocatore ideale da schierare davanti alla difesa ed in caso di approdo a Torino si giocherebbe il posto con Locatelli. A meno che Allegri decida di schierare la Juventus con il 4-2-3-1, in quel caso potrebbe giocare insieme al giocatore italiano.

L'eventuale arrivo di Gravenberch però significherebbe la cessione di giocatori nel settore, anche in prestito. Si parla soprattutto delle partenze di Fabio Miretti, Matias Soulé e Samuel Iling-Junior.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato e se si dovessero definire le cessioni di Kostic e Moise Kean, potrebbe arrivare un giocatore di fascia e una punta, senza contare che la società bianconera potrebbe valutare offerte importanti anche per Dusan Vlahovic e Milik. Per la fascia piacciono Domenico Berardi e Luiz Henrique, per il settore avanzato si valuta l'arrivo di Romelu Lukaku in prestito con diritto di riscatto.