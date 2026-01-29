Sono le ore più calde del calciomercato e l’Inter, a gran sorpresa, da ieri sembra essersi mossa in modo concreto per Moussa Diaby; esterno francese classe 1999 attualmente all’Al-Ittihad. Il fantasista transalpino - con un passato, seppur effimero, anche in Serie A, sarebbe il prescelto per aggiungere estro e tecnica alla rosa nerazzurra e, stando alle ultime notizie, il colloquio con il calciatore avrebbe già prodotto un esito positivo.

Diaby-Inter, il fondo Pif poco convinto dalla prima offerta per il francese

Moussa Diaby - ex Aston Villa e con una breve parentesi al Crotone nel 2018 - sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pari a 12 milioni di euro pur di trasferirsi dall’Al-Ittihad all’Inter.

E’ questo ciò che trapela in queste ore dunque il possibile affare per i nerazzurri sembrerebbe in discesa dal punto di vista prettamente economico; c’è però ancora uno scoglio tutt’altro che semplice da arginare ovvero la formula per convincere il club saudita, o meglio, la priorità. Si attende il parere del fondo Pif - proprietario della squadra - che avrebbe palesato uno scarso gradimento per la prima offerta nerazzurra.

Prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro: questa sarebbe la prima proposta fatta dall’Inter all’Al-Ittihad per l’acquisto di Moussa Diaby. Per il 26enne - che avrebbe già detto sì ai nerazzurri - il fondo Pif, proprietario del club, avrebbe però un’idea diversa in vista di un possibile trasferimento in questa finestra di calciomercato.

La forma proposta dalla dirigenza milanese desta più di qualche dubbio in termini di garanzie per il futuro dato che l’assenza di un obbligo diretto per il riscatto del calciatore.

Le resistenze del club saudita sono giustificate dall'esborso di circa 60 milioni di euro risalente a poco più di un anno e mezzo fa, somma versata nelle casse dell’Aston Villa per assicurarsi le prestazioni di Moussa Diaby. Ora il francese sembra essere già stufo dell’esperienza saudita e fortemente desideroso di tornare in Europa; auspicio che coincide con il possibile ritorno in Serie A dopo l’esperienza da giovanissimo al Crotone nel 2018. L’esterno, sempre secondo ciò che si vocifera in queste ore, avrebbe rifiutato anche l’eventualità di un ritorno in Premier League: l’Inter sarebbe dunque la destinazione preferita del calciatore in caso di addio.

Diaby in nerazzurro per ‘rimediare’ al mancato acquisto di Ademola Lookman: l’incastro tattico che fa felice Cristian Chivu

C’è più di qualche riflessione che agita - positivamente e negativamente - i tifosi dell’Inter rispetto al possibile acquisto di Moussa DIaby. La mossa di calciomercato richiama alla trattativa estiva per Ademola Lookman - conclusasi con un nulla di fatto - principalmente per caratteristiche tecniche. Baricentro basso, fantasia da vendere e velocità tutt’altro che marginale come arma da mettere ipoteticamente al servizio di Cristian Chivu. Si tratta però di un profilo che sembrerebbe slegato alla questione ala destra, attualmente condizionata dall’assenza di Denzel Dumfries.

Diaby all’Inter sarebbe dunque una sorta di rimedio alla trattativa sfumata la scorsa estate per portare in nerazzurro un calciatore particolarmente dotato dal punto di vista tecnico. L’assenza di giocatori capaci di saltare l’uomo è un tema ricorrente per il club allenato da Cristian Chivu e l’arrivo ipotetico del francese andrebbe ad inserirsi proprio in tale casella.