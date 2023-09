L'ex giocatore e attuale commentatore sportivo Daniele Adani ha condiviso alla Domenica Sportiva le sue opinioni sul rendimento di Federico Chiesa nei primi match della Juventus. Ha sottolineato dove può migliorare, ma anche parlato del fatto che può risultare determinante nella squadra bianconera.

Il commentatore sportivo Adani ha parlato dell'inizio di stagione di Chiesa nella Juventus

Come dichiarato da Adani, Federico Chiesa in questa stagione sta giocando da seconda punta, in un ruolo diverso rispetto al passato. In questa nuova posizione, a detta dell'ex giocatore, l'asticella delle aspettative dovrebbe essere alzata, con l'obiettivo di segnare più gol.

Chiesa è noto per la sua abilità nel cercare la rete avversaria. Adani ha evidenziato che vede Chiesa molto motivato e determinato a migliorare. Il giocatore deve migliorare sul dialogo con i compagni di squadra, sui movimenti e sui tempi di gioco, cercando di adattarsi al meglio alla Juventus. Ha poi sottolineato l'importanza di Chiesa nell'attuale formazione della Juventus. Ha notato che, in una squadra che spesso parte con un baricentro arretrato per natura, un giocatore come Chiesa è in grado di ribaltare l'azione e apportare una spinta offensiva significativa.

Il giocatore Chiesa determinante in questa Juventus

L'ex giocatore e attuale commentatore sportivo Adani ha aggiunto: 'Voglio vederlo dopo la sosta contro la Lazio, ma secondo me lui sarà determinante in questa Juve'.

Un inizio di stagione importante di Federico Chiesa, con due gol in tre match di campionato. Ottima la prestazione nella prima giornata contro l'Udinese ma anche nell'ultima contro l'Empoli, dove ha segnato il gol che ha chiuso il match sul 2 a 0 per i bianconeri. Convocato da Luciano Spalletti in nazionale, contro la Macedonia del Nord e l'Ucraina dovrebbe giocare punta di fascia nel 4-3-3.

Una posizione diversa rispetto a quella che attualmente ricopre alla Juventus, dove Allegri lo sta schierando seconda punta a supporto di Vlahovic. Contro l'Empoli, la sua posizione è stata più centrale, dando la possibilità a Kostic di giocare a tutta fascia. Con Cambiaso titolare al posto del nazionale della Serbia, Chiesa ha giocato più decentrato, partendo dalla fascia sinistra fino ad arrivare a giocare vicino a Vlahovic.

Il futuro professionale di Federico Chiesa

La Juventus potrebbe incontrare nelle prossime settimane gli agenti sportivi di Federico Chiesa. Il giocatore della società bianconera è in scadenza a giugno 2025 e si parla di un possibile prolungamento di contratto di un'altra stagione mantenendo lo stesso ingaggio, ovvero 5 milioni di euro a stagione. Solo successivamente la società bianconera potrebbe decidere di garantirgli un ingaggio maggiore: il giocatore vorrebbe guadagnare 7 milioni di euro a stagione.