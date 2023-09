La Juventus potrebbe tornare alla carica per Domenico Berardi già nella prossima sessione di calciomercato nel mese di gennaio. Secondo alcune indiscrezioni, nel futuro immediato potrebbero esserci ancora contatti tra l’attaccante del Sassuolo e il club bianconero. L’attaccante azzurro piace molto alla dirigenza juventina che vorrebbe portarlo a Torino per alzare il tasso tecnico del reparto offensivo e in prospettiva di eventuali altre cessioni che potrebbero riguardare il reparto offensivo.

Per gli addetti ai lavori, Victor Boniface è uno di quei giocatori di prospettiva che possono diventare decisivi in ogni squadra.

Le sue prestazioni con il Bayer Leverkusen stanno attirando le attenzioni dei top club europei, tra cui sembra ci sia anche la Juventus. L’attaccante di origine nigeriana ha tutte le caratteristiche che il ds Cristiano Giuntoli cerca in un giocatore. Forte, di prospettiva e che sia economicamente sostenibile. Per questo Boniface potrebbe diventare uno dei colpi a sorpresa della prossima sessione Calciomercato estiva della Juventus.

Il Sassuolo valuta Berardi 35 milioni di euro

Il problema principale di un eventuale trattativa potrebbe essere il costo del cartellino del giocatore. Il Sassuolo sembra irremovibile e vorrebbe portare nelle proprie casse i 35 milioni di euro richiesti anche nel corso della passata sessione estiva di calciomercato.

Cifra piuttosto elevata per la Juventus, che potrebbe puntare sulla volontà del giocatore per far decollare un eventuale trattativa. Non è da scartare nemmeno l’ipotesi di abbassare il costo del cartellino inserendo una contropartita tecnica gradita dal Sassuolo.

Berardi si potrebbe adattare bene al modulo di Massimiliano Allegri, andando a comporre insieme a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, un trio d’attacco completo e temibile.

Inoltre, il suo acquisto potrebbe essere utile nel momento in cui Filip Kostic, ed eventualmente Moise Kean, dovessero lasciare Torino. Infatti, la Juventus considera cedibili entrambi i giocatori e nel caso di eventuali trattative in uscita, andrebbero rimpiazzati.

Boniface potrebbe essere l'attaccante di prospettiva

Il giocatore nigeriano ha già segnato 5 gol con le aspirine, in altrettanti incontri disputati in Bundesliga.

Classe 2000, Boniface gioca prevalentemente come punta centrale. Grazie alla sua altezza risulta molto abile di testa e abbina una buona prestanza fisica a una discreta tecnica di base.

Prima di approdare al Bayer Leverkusen, Boniface ha giocato fino al 2022 con i norvegesi del Bodø/Glimt, per poi approdare in Belgio all’Union Saint-Gilloise, dove ha segnato 9 gol in 37 partite giocate.