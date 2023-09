Il crotone si appresta a tornare in campo per la prima sfida casalinga stagionale allo stadio comunale "Ezio Scida" contro la Turris. Gli squali proveranno a dare continuità dopo la vittoria all'esordio in quel di Catania (0-1).

Nella mattinata di giovedì 7 settembre, intanto, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli acquisti estivi, la società comunicato la volontà di prorogare la campagna abbonamenti e anche di voler promuovere un'iniziativa allo stadio: con un gioco a premi che andrà a omaggiare i tifosi più fortunati.

Il Crotone verso l'esordio casalingo

Nella seconda giornata di Serie C - domenica 10 settembre - in Calabria arriverà la Turris del tecnico Bruno Caneo. I Corallini rappresenteranno un nuovo banco di prova per la squadra pitagorica che vorrà vincere all' esordio davanti al pubblico di casa.

Proprio per venire incontro alle esigenze dei tifosi il direttore generale degli squali Raffaele Vrenna ha annunciato la proroga della campagna abbonamenti "Chi vive d'amore" 2023-2024 almeno fino alla seconda gara casalinga dei rossoblù.

Attualmente il numero di tessere abbonamento sottoscritte dai tifosi crotonesi e di circa 3.000 unità, con un andamento similare a quello della precedente stagione, quando le tessere alla fine furono circa 3.400.

C'è quindi la possibilità di riuscire a superare e migliorare il dato dello scorso campionato.

Una sorpresa per i tifosi

Intanto i tifosi del Crotone potrebbero essere protagonisti di una novità in vista delle prossime gare. Il club vuole interagire con i suoi supporter andandoli a premiare per la loro fedeltà. All'Ezio Scida verrà proposto un gioco a premi che dovrebbe svolgersi in ogni gara interna tra il primo e il secondo tempo.

Ulteriori dettagli saranno svelati a breve.

Contestualmente, da questa stagione, all'Ezio Scida non sarà più possibile consumare alcolici, una scelta dettata per motivo di sicurezza e ordine pubblico.

Crotone: ritorna Dini, out D'Errico

Il tecnico del Crotone Lamberto Zauli nella gara contro la Turris ritroverà il suo portiere, Andrea Dini, che aveva saltato la trasferta di Catania per squalifica.

Non sarà ancora convocabile il centrocampista offensivo Andrea D'Errico, ritornato nella città di Crotone l'ultimo giorno di mercato, il quale dovrà scontare una giornata di stop a seguito della squalifica rimediata per un cartellino rosso dalla panchina nei playoff dello scorso anno contro il Foggia.