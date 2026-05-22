Giorni di riflessione in casa Crotone, con il club che pianifica il futuro in vista della stagione 2026-2027. Prima priorità sarà ottenere la conferma della concessione dello stadio Ezio Scida da parte del Comune, poi completare l’iscrizione al torneo entro il 16 giugno. Solo dopo l’inizio del calciomercato, il 1 luglio, si passerà alla valutazione di acquisti e cessioni, con il nodo allenatore da sciogliere tra le priorità della società.

Iscrizione al torneo e gestione dello stadio Ezio Scida

La società rossoblù deve prima assicurarsi la disponibilità dell’Ezio Scida per la prossima stagione e completare l’iscrizione al campionato di Serie C entro i termini stabiliti, fissati al 16 giugno.

Questi passaggi preliminari sono fondamentali per garantire la partecipazione al torneo e iniziare la programmazione tecnica ed economica. L’amministrazione comunale e la dirigenza del Crotone stanno valutando i dettagli della concessione, passaggio essenziale per la pianificazione futura.

Nuovo allenatore e strategie di mercato

Emilio Longo, tecnico delle ultime due stagioni, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo: la conferma non è esclusa ma dipenderà dalle risorse economiche disponibili. Il club dovrà scegliere il nuovo allenatore prima di muoversi sul mercato, che vedrà cessioni strategiche per fare cassa. Tra i giocatori più richiesti c’è Guido Gomez, corteggiato dal Perugia, mentre altri nomi chiave potrebbero essere Zunno, Gallo, Di Pasquale e Vinicius, calciatori importanti per la categoria.

Già nel mese di gennaio il club ha apportato un abbattimento dei costi andando a cedere elementi con ingaggi pesanti, una strategia che non ha intaccato il lato tecnico garantendo agli squali innesti meno costosi ma altrettanto validi.

Rientri e conferme per consolidare la rosa

Oltre al mercato in uscita, il Crotone accoglierà il ritorno di Leo, Napolitano e D’Aprile, alla fine dei rispettivi prestiti. Il club, eliminato nel Secondo Turno della Fase a Girone dei Playoff di Serie C, affronterà il torneo 2026-2027 nel Girone C di Lega Pro. La società punta a consolidare la rosa tra conferme e nuovi innesti, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e affrontare il campionato con equilibrio economico e tecnico.